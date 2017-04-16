Sayılan Oylar İlçe Seçim Kurullarına Gelmeye Başladı

Sayılan oylar ilçe seçim kurullarına gelmeye başladı



İSTANBUL - İstanbul'da okullarda sayımı tamamlanan oylar torbalarla ilçe seçim kuruluna taşınmaya başladı.

İstanbul'da okullarda sayılan oylar torbalarla Kasımpaşa'da bulunan Beyoğlu Teknik ve Anadolu Lisesinde kurulan İlçe Seçim Kuruluna getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Sayımı tamamlanan oyları ilçe seçim kuruluna getiren sandık görevlileri Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.