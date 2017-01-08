Say & Mozart resitali, 9 Ocak'ta Akıngüç Oditoryumu'nda sizlerle birlikte...



"Mozart için beste yapmak her zaman bir doğaçlama biçimidir; fikirler, müzik parçaları ve hayali şekillerle. Besteci ve piyanist Fazıl Say'ın sanatsal rotası ve dünya görüşü de işte bu açıdan yorumlandırılabilir. Onun çalışı ve yorumu, gittikçe materyalistleşen ve daha karmaşık bir hale gelen klasik müzik dünyasında eşine ender rastlanan bir şekilde dinleyicilere ve eleştirmenlere dokunmaktadır. Onun ellerinde Mozart sonatlar, daha direkt, daha açık, daha heyecan verici şekillenir."