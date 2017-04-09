Savur'da Öldürülen Teröristler Üst Düzey Çıktı

Mardin'in Savur ilçesindeki operasyonda öldürülen 7 teröristten 4'ünün üst düzey örgüt mensubu ve çeşitli bölgelerin sorumluları olduğu ortaya çıktı.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce 9 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan İmalı Özel Birlik Operasyonu'nda ilimizde ve ülkemizde bir çok eyleme karışan ve aralarında Savur bölge sorumlusu, GAP-Urfa bölge sorumlusu, Artuklu sorumlusu ve Bismil bölge sorumlusunun da bulunduğu 7 bölücü terör örgütü etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları ile birlikte 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Tabanca, 10 adet el bombası ve 1 Adet Telsiz ele geçirilmiştir" denildi. - MARDİN