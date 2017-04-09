Savur'da "Gri" Listede Aranan Terörist Öldürüldü

Mardin'in Savur ilçesindeki operasyonda öldürülen teröristlerden "Reber" kod adlı Teyyüp Çam'ın, İçişleri Bakanlığının "Aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'lik "gri" listede bulunduğu ortaya çıktı.



Savur ilçesi kırsalında, Bornova 2'nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleri bugün sabah saatlerinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlamıştı. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrılarına, teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi sonucu 7 terörist öldürülmüştü. Mardin Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, teröristlerden 4'ünün Savur Bölge Sorumlusu, GAP-Urfa Bölge Sorumlusu, Artuklu Sorumlusu ve Bismil Bölge Sorumlusu olduğunu duyurmuştu. Öldürülen teröristlerden birinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bulunan aile mezarlığına el yapımı patlayıcı tuzaklanması olayının faili ve bir askerin şehit edildiği saldırının planlayıcısı olduğu belirlenmişti.



Bir teröristin daha kimliği belirlendi. "Reber" kod adlı Teyyüp Çam adlı teröristin, İçişleri Bakanlığının "Aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'lik "gri" listede bulunduğu ortaya çıktı. - MARDİN