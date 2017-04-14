Savunma Yapmadı, Duruşma Ertelendi

Mersin'de 2016 yılında yaptığı konuşmanda 'terör örgütü propagandası yaptığı' ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iki ayrı dava açılan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın yargılanmasına devam edildi. Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 13 Mart 2016 tarihinde HDP Mersin İl Örgütünün 1. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşma nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Türk Cumhuriyeti'ni ve TBMM'yi aşağılamak' suçlamalarıyla Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle de Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya milletvekilliği düşürülen ve tutuklu olan Figen Yüksekdağ'ın avukatı Mehdi Zana Akkaya katıldı. 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Yüksekdağ, mazeret bildirerek savunma yapması için hazırlanan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) bağlanmadı. Avukat Akkaya, savunma yapmayan Yüksekdağ'ın hakaret içerdiği iddia edilen konuşmayı daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığını, konuşma aralıklarını ve konuşma metinlerinin bir kısmının mahkemeye sunulduğunu belirterek, davanın düşürülmesini talep etti. Sundukları konuşmaların yanı sıra diğer konuşma metinlerinin de mahkemece Meclisten talep edilmesini isteyen Akkaya, Yüksekdağ'ın konuşmalarının Anayasa'nın 83'üncü maddesi kapsamında yasama dokunulmazlığında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



Mahkeme heyeti, sunulan belgelerin incelenmesi için duruşmayı erteledi.



(Koray Ünlü/İHA)