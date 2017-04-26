Savunma Sanayisi İhracatçılarına Ödül

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) tarafından verilen 2016 Yılı Başarılı İhracatçıları Ödülleri'nde birinciliği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) aldı.



SSI, 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu ve 2016 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Birlik Başkanı Latif Aral Aliş, burada yaptığı konuşmada, 2011'de 60 firmayla kurulan birliğin üye sayısın 450'ye çıktığını söyledi.



Türkiye'nin güvenliği, özgürlüğü ve geleceği için hayati öneme sahip bir alanda görev yaptıklarını vurgulayan Aliş, birlik olarak sektörü daha da ileriye götürecek adımlar atmaya çalıştıklarını ifade etti.



Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de önümüzdeki yıllarda ihracatın artış trendine girmesi en muhtemel sektörlerden birinin savunma sanayisi olduğuna işret etti.



Sektörün ihracatını artırmak için tüm paydaşların gayret içerisinde olduğuna değinen Demir, katılım sağlanan uluslararası fuarların ardından yürütülecek faaliyetlere özel önem verilmesi gerektiğini belirtti. Demir, bu tür çalışmaların büyük etki yarattığını bildirdi.



Demir, ihracatın artırılması konusunda sektöre güvendiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu konudaki çabaların arkasındayız. Bu yıl milli katılım sağladığımız fuarlarda yaklaşık 5 milyon dolarlık kaynağı savunma sanayisi ihracatını desteklemek amacıyla kullanıyoruz. Bu konuda sizlerle her zaman diyalog ve işbirliğine hazırız. Sektörün önünü açıcı bazı hamlelerin yapılması gerektiğini de biliyoruz. Sanayi katılım offseti konusunda ihracat kaleminde bazı firmalarımızın taahhütlerini yerine getiremediğini görüyoruz. Burada da ön açıcı olmak, ceza kesmek yerine başka formüllerle şirketlerimizin önünü açmak istiyoruz."



Konuşmaların ardından geçen savunma sanayisinde geçen yılın en başarılı ihracatçıları ödüllendirildi.



Ödül töreninde TUSAŞ/TAI birincilik, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ikincilik, MKEK üçüncülük, FNSS dördüncülük, ASELSAN beşincilik ödülü aldı.