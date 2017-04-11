Savunma Sanayinin Umudu Araştırmacılarda

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ASELSAN, FNSS ve HAVELSAN'la araştırmacı yetiştirme protokolü imzaladı. Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, hedeflerinin savunma sanayinde 2023 yılına kadar 300 bin araştırmacı yetiştirmek olduğunu bildirdi.

Atatürk Üniversitesi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve sektörün önde gelen şirketleri ASELSAN, FNSS Savunma Sistemleri ile HAVELSAN arasında 'Savunma Sanayi İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı' (SAYP) protokolü imzalandı. Kültür Merkezi Mavi Salondaki imza töreninde konuşan Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, amaçlarının savunma sanayine insan kaynağı yetiştirmek olduğunu belirtti. Türkiye'nin teknoloji yetenekleri envanterini çıkarmak için Teknoloji Yönetim Daire Başkanlığının araştırma yaptığına işaret eden Dr. Tüfekçi, "Öncelikle bu protokolle insan kaynağı yetiştirmek istiyoruz. Girişimcilik ruhunu bütün Türkiye'ye yaymak gerekiyor. Savunma Sanayileri Teknolojileri Anonim şirketini kurduk. Üniversitelerde hocalarımızın ciddi projeleri varsa bunları biz firmaya ortak olarak hayata geçirme potansiyelimiz de şu an itibariyle var.2023 yılı için hedeflenen araştırma ve araştırmacı sayısı 300 bin. Bunun 180 bin tanesinin özel sektörde olması gerekiyor. Bunları üniversitelerde yetiştirebiliriz" diye konuştu.

ASELSAN Teknoloji ve Yenilikçi Yönetimi Direktörü Zafer Dokuzoğlu, üniversitelerle işbirliğini hep önde tuttuklarınıbelirtti. Şimdiye kadar 37 üniversite ile 172 ortak proje yaptıklarını anlatan Dokuzoğlu, kurum olarak çalışanlarını da yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik ettiklerini bildirdil. ASELSAN'da 187 doktora, 775 yüksek lisans derecesine sahip personel çalıştığını hatırlatan Dokuzoğlu, halen 900'e yakın ASELSAN personelinin çeşitli üniversitelerde lisansüstü eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Atatürk Üniversitesi hakkında genel bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, girişimci-yenilikçilik kriterlerinde Atatürk Üniversitesi'nin 48'inci sırada olduğunu belirtti. Prof. Dr. Çomaklı, "Dünya üçüncü nesil üniversiteye hızlı adımlarla giderken biz bir yerde duramazdık. 7-24 açık, kendine yeten üniversite diyoruz. Tam da bugün konuştuğumuz anlamda kurum, kuruluşlarla sanayilerle işbirliği yapan üniversiteler hedefleniyor. Biz de diyoruz ki üniversitemizde çalışmaların anlamı olsun. Enstitüleri yeniden yapılandırıyoruz. Tezlerin bir anlamı olmalı. Bölgenin, ülkenin problemlerini çözecek yönde olmalı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve şirket yöneticileri, protokolü imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konferansa katılanlar

-Protokolün imzalanması

-Celal Sami Tüfekçi'nin konuşması

-Rektörün Celal Sami Tüfekçiye hediye vermesi

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,