Savunma Sanayinin Kalbi Konya'da Atıyor

Savunma sanayindeki güçlü yapısıyla öne çıkan Konya, Aselsan, Havelsan, MKE, Roketsan gibi ana sanayi üreticileri ile Konyalı sanayicileri, sanayi zirvende bir araya getirdi.



Konya Sanayi Odası (KSO), Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ve Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği iş birliğiyle 24-25 Nisan 2017 tarihleri arasında "Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri"ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de milli savunma sanayinin geliştirilmesi, yerli tedarikçi oranının artırılması amacı ile savunma sanayi üretici firmaları ve bölge firmalarını bir araya geleceği, üretilmiş olan ürünlerin sergilenebileceği ve ikili iş görüşmelerinin yapılacağı bir etkinlik organize ediliyor. "Konya 2. Savunma Sanayi Zirvesi ve Tedarikçi Günleri" düzenlenen açılış programıyla başladı.



Programın açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, "Güçlü bir Türkiye için Anadolu sanayisi gümbür gümbür geliyor, Allah'ın izniyle. Konya'nın sadece savunma sanayindeki üretim ve ihracat potansiyeline birkaç rakamla göz atacak olursak, bunu daha iyi görebiliriz diye düşünüyorum. Bakın; Konya'da 100'ün üzerinde firmamız, savunma ve havacılık sanayisine çalışıyor. Bu firmalarımızın çoğunluğu da, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliğine kayıtlı, yani ihracat yapıyor. Sektörde faaliyet gösteren firmalarımızda 3 bine yakın kardeşimiz istihdam ediliyor. Savunma sanayinin kullandığı havan parçaları, silah, mermi, roket başlıkları, zırhlı araç parça ve ekipmanları gibi birçok ürün şehrimizde üretiliyor. Konya, askeri silahların ve diğer silahların parçaları alanında İstanbul'un ardından Türkiye'nin en büyük üreticisi durumunda. Yine motorize tank ve diğer zırhlı araçları ile bunların parçaları alanında da varlığımızı gösteriyoruz. Sektördeki ihracatımıza bakacak olursak, sektörün muazzam bir başarı gösterdiğini görüyoruz. Konya, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94.5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında yer alıyor" dedi.



"Dünyada kendi insansız hava aracından kendi füzesini atan 5-6 ülküden biriyiz"



Türkiye'nin savunma sanayisindeki konumuna değinen Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yaşar ise "Bugün Türk savunma sanayisi şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz; ihracat yapan, sektörlerin içinde sanıyorum en yüksek teknolojiyi barındıran birinci ya da ikinci sektördür ve özgün teknolojileri barındıran bu çok önemli mutlak bunu vurgulamak isterim. Türk savunma ve havacılık sanayi Türkiye'nin özgün, ileri teknoloji üreten ve ihraç eden sanayi gücüdür ve böyle olmaya da devam edeceğiz. Bugün dünyada kendi insansız hava aracından, kendi füzesini atan 5 ya da 6 ülke var; bunlardan biri de biziz. Bundan hepimiz gurur duyabiliriz" ifadelerini kullandı.



"Birinci önceliğimiz yüksek teknolojili ürünleri geliştirmek ve tam bağımsızlığı elde etmek"



Konya'nın sanayideki önemine dikkat çeken Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi de, "Konya, Türkiye'de özgün ağırlığı çok yüksek önemli bir şehrimiz. Konya sanayicisi çok güzel işlere imza atıyor. Sadece kendilerinin girişimleriyle yaptıkları savunma sanayi ihracatı bile bunun bir göstergesi. Biz Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak birinci önceliğimiz yüksek teknolojili ürünleri geliştirmek ve tam bağımsızlığı elde etmek olarak tanımlıyoruz" şeklinde konuştu.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, "Konya'nın savunma sanayi konusunda ciddi bir merkez olduğunun bir göstergesi. Böyle birliktelikler hem savunma sanayi amaçlı hem de diğer amaçlara hizmet eden birliktelikler yani kümelenmeler, hem sanayi işbirliğini daha etkili hale getiren hem de AR-GE faaliyetlerini daha üstün hale getiren önemli adımlar olarak görüyoruz. Savunma sanayi sadece karasal bir faaliyet değil. Hem sularda hem havada çok önemli faaliyetler üstleniyor. Uzayda önemli faaliyet üstleniyor. Dolayısıyla savunma sanayi havacılık ve uzay sanayi birlikte ifade edilen en önemli işlerimizin başında" dedi.



"Konya sanayisi ile Anadolu'nun üretim üssü haline gelmiştir"



AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, "Savunma sanayi son derece önemli, kıymetli bir alan. Eğer bu bölgede yaşıyorsanız eğer bu kadar dünyanın gözünün olduğu bölgede yaşıyorsanız savunma sanayinizin yerlileştirme ve millileştirmede belli bir orana ulaşamazsanız işiniz zor demektir. İşte hükümetlerimiz o yüzden savunma sanayisini önceliklendirdi. O yüzden savunma sanayi müsteşarlığını klasik bir müsteşarlık olması ötesinde yapılandırmak suretiyle Türkiye'de önemli işlerin yapılmasına ön açtı, yol açtı" diye konuştu.



Konya Valisi Yakup Canbolat ise "Konya ili sürekli gelişen sanayisi ile Anadolu'nun üretim üssü haline gelmiştir. Bugün itibariyle sahip olduğu 9 adet organize sanayi bölgesi 44 adet küçük sanayisiyle 10 adet özel sanayi alanıyla ülke ekonomisine katkı vermektedir" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. - KONYA