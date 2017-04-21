Savunma Sanayinde Yerli Üretimi Geliştirmek İçin 'Milli Güç Çalıştayı' Düzenlendi

Milli Güç Çalıştayı Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Erciyes Teknopark ve Teknopark İstanbul işbirliği ile Kayseri'de düzenlendi.



Yurt içi mevcut imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması adına ve halihazırda 2. Ana Bakım Merkez Komutanlığı'nın bulunduğu Kayseri'de gerçekleştirilen bu organizasyonda motor, transmisyon, soğutma paketi ve diğer alt sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yerli firmalar arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Alt Sistemler Daire Başkanı Dr. Ata Şenlikçi şunları söyledi;



"Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak ülkemiz için kritik bir öneme sahip olan Milli Güç Grubunu geliştirmek için ulusal düzeyde ilgili tüm firmaların katılımı ile gerçekleştirilen Milli Güç Grubu Çalıştayına katkılarından dolayı Erciyes Teknopark ve Teknopark İstanbul'a teşekkür ederiz. Çalıştayı gerçekleştirmekteki amacımız güç grubu ve havacılık motoru alanında çalışan ana yüklenicilerimizi alt yüklenicilerle buluşturmak, potansiyel işbirliği alanlarını belirlemektir. Böylelikle Türkiye çapındaki yerli firmaların desteği ile projelerimizin yerlilik oranını en üst seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde firmalara kendilerini tanıtma imkanı sunulmuş ve 200'den fazla birebir görüşme ile konular detaylı bir şekilde incelenmiştir. Maksimum seviyede yerlilik oranı ile gerçekleştirilecek olan Milli Güç Grubu ve havacılık motoru ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanacak olup ülkemizin güç grubu ve havacılık motoru konusundaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırılarak istiklal ve istikbalimiz perçinlenmiş olacaktır. Tüm katılımcılara desteklerinden ve paylaşımlarından dolayı teşekkür ederiz."



Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan ise yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayii Müsteşarlığı açısından en öncelikli projeler arasında yer alan motor konusunun Kayseri'de ele alınıp şehrimizdeki firmaların bu sürece dahil olmasından dolayı son derece memnunuz. Motor konusu ile ilgili çalışmalar Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği bünyesindeki Motorlar Laboratuvarında da aktif şekilde yürütülmektedir. Erciyes Teknopark olarak da tüm çalışmalarımızdaki amacımız girişimciliği destekleyici projelerle şehrimizdeki geleneksel sanayi anlayışının teknoloji tabanlı sanayiye dönüşümünü sağlayabilmek. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Erciyes Teknopark ve Teknopark İstanbul işbirliği ile Kayseri'de düzenlenen bu organizasyon kapsamında da Türkiye genelindeki motor alt sistemleri üretme yeteneği olan firmalar ile çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirilmesi sürecini organize ettik. Sektörün öncüsü BMC ve TEI gibi motor konusunda tecrübesi olan firmaların da katılım sağladığı çalıştay kapsamında yerli üretimi geliştirmek adına konular görüşüldü. Milli olarak geliştirilecek ve üretilecek güç grupları ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor olacak. Ülke ekonomisine sağlanacak bu katkıda Kayseri firmalarının da olabilmesi adına bugün önemli bir organizasyon başarıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ