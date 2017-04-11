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Savunma Sanayinde Büyük Hayallerimiz Var
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Savunma Sanayinde Büyük Hayallerimiz Var

Mu¨stes¸ar Yardımcısı Tüfekçi, "Savunma sanayinde büyük hayallerimiz var. ATAK helikopterimiz, Altay tankımız ve HÜRKUŞ uçağımız ki cuma günü Konya'da silahlı atışını başarıyla icra ettik. Bu gibi şeyler bizi gururlandırıyor" dedi.

Savunma Sanayinde Büyük Hayallerimiz Var

Mu¨stes¸ar Yardımcısı Tüfekçi, "Savunma sanayinde büyük hayallerimiz var. ATAK helikopterimiz, Altay tankımız ve HÜRKUŞ uçağımız ki cuma günü Konya'da silahlı atışını başarıyla icra ettik. Bu gibi şeyler bizi gururlandırıyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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Altay, Konya