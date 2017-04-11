Savunma Sanayinde Büyük Hayallerimiz Var
Mu¨stes¸ar Yardımcısı Tüfekçi, "Savunma sanayinde büyük hayallerimiz var. ATAK helikopterimiz, Altay tankımız ve HÜRKUŞ uçağımız ki cuma günü Konya'da silahlı atışını başarıyla icra ettik. Bu gibi şeyler bizi gururlandırıyor" dedi.
Mu¨stes¸ar Yardımcısı Tüfekçi, "Savunma sanayinde büyük hayallerimiz var. ATAK helikopterimiz, Altay tankımız ve HÜRKUŞ uçağımız ki cuma günü Konya'da silahlı atışını başarıyla icra ettik. Bu gibi şeyler bizi gururlandırıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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