Savcısı ve Hakimi Fetö'den Tutuklu 46 Sanıklı Davada Tüm Sanıklara Beraat

İZMİR'de, Ergenekon Davası'nın sanığı emekli emniyet müdürü İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kayserili işadamı Ahmet Memiş'in de aralarında bulunduğu 46 kişinin yedi yıldır yargılandığı silahlı suç örgütü davasında tüm sanıklar beraat etti.



Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılı Mart ayında yürütülen soruşturma kapsamında, 10 ilde, 40 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ergenekon Davası sanığı İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kayserili işadamı Ahmet Memiş ile Alsancak Diş Hastanesi Eski Başhekimi Ali Şahinoğlu, Alsancak Diş Hastanesi Müdürü Celal Ünal, Ege Üniversitesi Hastanesi Müdürü Nevzat Kaya, Ergenekon davası sanıklarından emekli albay Levent Göktaş'ın sahibi olduğu güvenlik firmasının ortaklarından emekli astsubay İbrahim Gülmez'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar yapıldı. Aramalarda 2 el bombası, 3 tabanca, Kalaşnikof marka tüfeğe ait parçalar, çok sayıda fişek, üzerinde kamera bulunan saat ve anahtarlık, 7'si dizüstü 13 bilgisayar, hançer, tüfek dürbünü, telsiz ele geçirildiği bildirildi. 'İhaleye fesat karıştırma, yaralama, şantaj ve baskı kurmak' gibi çok sayıda suça karıştıkları öne sürülen şüphelilerin, borçlu işadamlarının evlerine gidip ailesini tabancayla tehdit ettikleri, ayrıca bir işadamının boşanmak üzere olduğu eşini izleyip, arkadaşıyla birlikte fotoğraflarını çektikleri, tehdit ettikleri, işadamının da bu fotoğrafları çocuklarının velayetini almak, tazminat ve nafaka ödememek için kullandığı iddia edildi. Bazı sanıkların da Ege Üniversitesi ve Alsancak Diş Hastanesi'ndeki ihaleleri kendilerine yakın firmaların almasını, bunun gerçekleşmemesi durumunda ihalenin iptal edilmesini sağladıkları ileri sürüldü.



Cumhuriyet savcısı Mehmet Sait Demiröz tarafından hazırlanan iddianamede, 14'ü tutuklu 46 sanık 'Silahlı suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, hürriyeti tahdit, şantaj, kişisel özel verileri kaydetmekle' suçlandı. Dava sürerken tutuklu sanıkların tümü tahliye edildi.



İzmir 10'üncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava özel yetkili mahkemelerin kapatılması üzerine İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Son duruşmaya tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Sanık avukatları savunmalarında, soruşturmayı yürüten ve iddianameyi düzenleyen Cumhuriyet Savcısı ile davaya bakan eski 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinin FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklandıklarını, müvekkillerine kumpas kurulduğunu belirtti, bu nedenle beraatlerini talep etti. Duruşmaya kısa bir süre ara veren mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatlerine karar verip, davayı bitirdi. - İzmir