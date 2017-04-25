Savcılıktan Hdp'li Aydoğan'ın Tahliyesine İtiraz

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen hafta tahliye edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın tahliyesine itiraz etti.



Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ı tahliye eden 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir üst mahkemesi konumunda olan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, Aydoğan'ın daha önce aldığı hapis cezası, kaçma şüphesi, suçun vasıf ve mahiyetini gerekçe göstererek tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.



Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, 103 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan 21 Nisan günü yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti. - Diyarbakır