Savcıdan, Bonzaiden Ölen Genç İçin İbretlik Paylaşım(2)

BAKKAL: ŞİKAYET ETTİK, ÇÖZÜM BULUNMADI Bonzaiden ölen Aşkın Bilge'nin cesedinin bulunduğu tek katlı harabe bina, içki şişeleri, kırılmış çakmaklar, uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler bulundu. Bilge'nin cesedini bulan mahalle bakkalı 48 yaşındaki Mehmet Doğan, zaman zaman gençlerin binaya geldiği yönünde belediyeye, polise şikayette bulunmalarına rağmen çözüm bulunmadığını söyledi. Doğan, "Geldik burada yatıyordu. Polise, amcasına haber verdik. Sonra ekipler geldi. Burası birkaç yıldır kullanılmayan harabe bir yer. Böyle bir olay ilk defa oldu. Ama evin kapısı penceresi yok, boş. Dolayısıyla bu kişiler başıboş olduğu için burayı tercih ediyorlar" dedi.