Savcı, Zaman Gazetesi Yazar ve Yöneticileri İçin 3 Kez Müebbet Hapis İstedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç'ın da aralarında olduğu 30 sanık için, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Silahlı Terör Örgütüne üye olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

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Hazırlanan iddianamede, ceza istenen isimler arasında Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç da bulunuyor.

"HİMMET PARALARI İLE AYAKTA KALDI"

İddianamede 1986 yılında kurulan gazetenin 1987 yılında tamamen örgütün eline geçtiği ve himmet paraları ile ayakta kaldığı belirtildi. 90'lı yıllardan itibaren FETÖ'nün medyayı silah olarak kullanarak toplumu yönlendirmeye çalıştığı anlatılan iddianamede, "Örgütü destekleyebilecek tarzda düşüncelere sahip kişileri yazar olarak gazeteye aldık" denildi.

"DARBE ÇAĞRISINDA BULUNDULAR"

İddianamede şüpheli köşe yazarlarının, basın ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aşarak devlet yetkililerinin ve kurumlarının haklarını ihlal niteliğinde ifadeler kullandıkları, ulusal güvenliği tehdit edebilecek, toplumsal barışı ve asayişi bozabilecek beyanlarda bulundukları, askeri darbe çağrısında bulunmaktan çekinmedikleri, bu şekilde örgütsel hedef ve amacı tamamlayan yazılarla FETÖ terör örgütü hiyerarşisi içerisindeki görevlerini yerine getirdikleri belirtildi.