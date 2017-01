Savcı Kaya, Hayatını Kurtaran Can Dostlarına Sahip Çıkıyor

Bursa Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, Adliyesi'nde dava dosyaların yoğunluğuna rağmen iki kez hayatını kurtardığını söylediği can dostlarına sahip çıkıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bursa'da, sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.



Yaşamında hayvanların ayrı bir yeri olduğunu belirten Özgür Katip Kaya'yı lise yıllarda karbon monoksit zehirlenmesinden bir köpeğin daha sonra da ailesiyle birlikte bu kez doğalgaz zehirlenmesinden kapıyı tırmalayarak açan kedisi kurtardı. Kaya, 'Lise yıllarında Erzincan'da kaldığım evde beslediğim köpeğin havlamasıyla kurtulduk. İkinci kez zehirlenmek üzereyken kedinin daire kapısını sürekli tırmaladıktan sonra kendini dışarıya atması sayesinde kurtulduk. Bu iki olay sonrası hayvanlara karşı sevgim attıö dedi.



Bir hayvan severin kendisine İtalya'dan gönderdiği hayvanların iç ve dış paratizlerden ilaç, vitamin ve kendisinin aldığı köpek maması, süt, kemikleri barınakta kendi elleriyle veren ve bir kısmını barınak görevlisine teslim eden Cumhuriyet Savcısı Kaya, köpek ve kedilere sahipleri tarafından terk edilen, çeşitli kazalar sonucu yaralanan hayvanlara Nilüfer ilçesi Alaattinbey Mahallesindeki hayvan barınağında sahip çıktığını söyledi.



Kaya, "Bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz, burası bizim olduğu kadar onların da evi. Onların da aynen bizler gibi gidecek, yasayacak başka yerleri yok. Hayvanlarla birlikte hepimizi misafir eden tabiatı da korumamız şart. Dünyamızdaki bütün canlı türlerinin, doğanın ve gezegenimizin dengesi için burada olmaları gerekiyor"dedi.



MESAİDEN SONRA CAN DOSTLARINA KOŞUYOR



Barınakta bulunan hayvanlara 6 yıldır baktığını belirten Kaya, mesaiden sonra can dostlarına koştuğunu söyleyerek, "Hayvanları korumak, aslında onları sevmek demektir. Sokak hayvanları kış aylarında yiyecek ve barınak bulma sıkıntısı yaşamaktadır. Sokak hayvanları için daha hassas olalım. Sokak hayvanlarına yardım edelim. Uygun yerlere mamalar, ev yemekleri ve su koyarak günlük yaşantılarını kolaylaştıralım. Ben onların yanında dinleniyorum. Hayvanlar, bizim sessiz can dostlarımızdır" dedi.