Fetö'ye Finans Sağladığı İddia Edilen 17 Kişi Tutuklandı

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) adına finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakılan 1'i kadın 17 kişi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı itiraz üzerine tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de 46 iş adamının 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY adına faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladıkları belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla TEM ekiplerince geçtiğimiz hafta içinde düzenlenen eş zamanlı ilk operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 15 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. İfadeleri tamamlanan 31 şüpheliden 17'si, geniş güvenlik önlemleri altında 17 Ocak'ta adliyeye çıkartıldı. Savcının tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği 17 zanlı, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



TUTUKLANDILAR



Zanlıların serbest kalması üzerine soruşturmayı yürüten terör savcısının itirazı üzerine mahkemece serbest bırakılan 17 zanlı için dün akşam saatlerinde yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler FETÖ'ye finans sağladığı öne sürülen İsak İçel, Abdullah Bilir, Ali Keleş, Ali Mutluay, Ali Tepe, Bünyamin Duran, Demet Deviren, Emrah Biderci, Erhan Gürpınar, Faik Boztaş, Faik Çağlar, İbrahim Bezmez, İbrahim Orğun, Murat Harman, Mustafa Demirdöğmez, Mustafa Görüş ve Osman Yazgan'ı dün adreslerinden gözaltına aldı. Dün akşam saatlerinde yeniden mahkemeye çıkartılan 17 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında arama kararı bulunan 15 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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