Savaştan Kalan Dostluk

TÜRK Ordusu'nun 1974 yılında düzenlediği Barış Harekatı sırasında Kıbrıs'tan güvenlikleri nedeniyle Adana'ya getirilen 2'si kardeş 3 genç kız, o tarihte kendilerine evlerini açan aileyi, 43 yıl sonra Kıbrıs'ta konuk etti.



Barış Harekatı başladığında 20'li yaşlarda olan kız kardeşler Sevgi ve Süreyya Baydar ile gelinleri Güzin Baydar, Limasol'da bağbozumu zamanı üzüm toplarken savaşın ortasında kaldı. 3 genç, yakınlarındaki İngiliz üssü Ağrotur'a sığınarak canlarını kurtardı, ağabeyleri Türker Baydar ise direniş gruplarıyla birlikte çarpıştığı Rumlar'a esir düştü. Genç kızlar, açık alanda bekletildikleri 1 haftalık zorlu dönemden sonra İngiliz üssünde kurulan çadırlara yerleştirildi. Yaklaşık 6 ay çadırda yaşayan genç kızlar, Türk hükümeti tarafından çok sayıda savaş mağduru ile birlikte Adana'ya getirildi. Kurulan hava köprüsü ile yüzlerce kişinin geldiği Adana'da misafirhaneler yetmeyince, Adana Valiliği duyuru yaparak Kıbrıslıların vatandaşlar tarafından evlerde misafir edilmesini istedi.



Bir öğretmen ailesinin kızı olan, o zamanlar 20 yaşındaki Melahat Almaz da Valiliğini çağırısı üzerine, Baydar ailesinin 3 genç kızını havaalanından alıp evlerinde ağırladı. Zor günlerin ardından sıcak bir yuvaya kavuşan Baydarlar, 10 gün Adana'da kaldıktan sonra, Kıbrıs'ta oluşturulan güvenli bölgelere yerleştirildi. Rumlar'ın elinde esir olan ağabeyleri Türker Baydar da savaş sonunda takas yoluyla serbest kaldı. Baydar ailesi, Güzelyurt'ta yeni bir hayata başladı.



43 YIL SONRA BULUŞTULAR



Bunun üzerinden 43 yıl geçtikten sonra, Kıbrıslı Baydar ailesi, Adana'da savaş zamanı kendilerini ağırlayan, evlendiği için Çakır soyadını alan Melahat Hanım'a sosyal medya kanalıyla ulaştı. Baydar ailesi, Melahat Çakır ve ailesini Kıbrıs'a davet ederek bir hafta ağırladı. Güzelyurt'ta gözyaşları içerisinde buluşan iki aile fertleri 43 yıl önceki günlere ilişkin anılarını tazeledi.



- Adana