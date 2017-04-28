Savaştan kaçtı Sivas'ta kazada hayatını kaybetti

Suriye savaşından kaçarak Sivas'a sığınan Berbuş ailesinin 9 yaşındaki oğulları Mustafa, bisikleti ile otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.



SİVAS - Suriye savaşından kaçarak Sivas'a sığınan Berbuş ailesinin 9 yaşındaki oğulları Mustafa, bisikleti ile otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Suriye savaşından kaçarak, çocuklarının can güvenliği ve çocuklarına daha iyi bir gelecek verebilmek için Sivas'a yerleşen Berbuş ailesi, 9 yaşında ki oğullarını trafik kazasına kurban verdi. Bugün öğle saatlerinde Yiğitler Mahallesi Cihangir Sokak'ta meydana gelen kazada, M.G.K yönetimindeki Sivas Belediyesi'ne ait özel halk otobüsü, Hacımahmutağa Camisi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında yolda kazılan çukurdan kaçmak isterken yol üzerindeki oynayan Mustafa Berbuş ve arkadaşı Ahmet Kaptur'a çarptı. Bisikleti ile otobüsün altında kalarak bir süre sürüklenen Berbuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaptur ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaptur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Berbuş'un yol ortasında ki cesedi, saccı incelemesi için uzun süre bulunduğu yerde bekletildi. Bu sırada annesi Remziye Berbuş ve babası Salih Berbuş sinir krizleri geçirdi. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası talihsiz çocuğun cesedi yol ortasında bekletirken restorasyon ekibinin kazı çalışmalarına ara vermeden ettikleri görüldü. Berbuş'un Abdulvahabi Gazi İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazada Berbuş'un bisikleti de otobüsün altında kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.