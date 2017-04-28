Savaştan Kaçtı Kazada Hayatını Kaybetti

Suriye'deki savaştan kaçarak Sivas'a sığınan Berbuş ailesinin 9 yaşındaki oğulları Mustafa, bisikleti ile otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Suriye savaşından kaçarak, çocuklarının can güvenliği ve çocuklarına daha iyi bir gelecek verebilmek için Sivas'a yerleşen Berbuş ailesinin 9 yaşındaki oğullarını Mustafa trafik kazasına kurban verdi. Bugün öğle saatlerinde Yiğitler Mahallesi Cihangir Sokak'ta meydana gelen kazada, M.G.K. yönetimindeki Sivas Belediyesine ait özel halk otobüsü, Hacımahmutağa Camisi'nin restorasyonu sırasında yol kenarında yapılan kazıdan kaçmak isterken yol üzerindeki oynayan Mustafa Berbuş (9) ve arkadaşı Ahmet Kaptur'a (9) çarptı. Bisikleti ile otobüsün altında kalarak bir süre sürüklenen Berbuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaptur ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaptur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Berbuş'un yol ortasındaki cesedi, savcı incelemesi için uzun süre bulunduğu yerde bekletildi. Bu sırada annesi Remziye Berbuş ve babası Salih Berbuş sinir krizleri geçirdi. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası talihsiz çocuğun cesedi yol ortasında bekletilirken restorasyon ekibinin kazı çalışmalarına ara vermeden devam ettikleri görüldü. Berbuş'un Abdulvahabi Gazi İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazada Berbuş'un bisikleti de otobüsün altında kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



(Uğur Yiğit /İHA)