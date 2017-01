Savaştan Kaçan Suriyeli Ailelerin Çadırda Yaşam Savaşı

Suriye'deki savaştan kaçarak geldikleri Adana'da kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda kalan mülteciler, zor şartlarda yaşam savaşı veriyor.



Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden savaş nedeniyle milyonlarca insan evini bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Türkiye'ye gelen mültecilerin bir kısmı kurulan çadır kentlerde kalırken, bazıları da kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda kalıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'ne gelen Suriyeli aileler, kendi imkanlarıyla kurdukları yaklaşık 100 çadırda kalıyor. Çoğu tarım işçiliği ya da çöplerden atık kağıt toplayarak para kazanmaya çalışıyor. Mültecilerin naylondan yaptıkları tek odalı çadırda en az 10 kişi kalıyor. Naylon çadırlar ise her an yangın çıkma tehlikesi oluşturuyor. Çamur içinde oynayan çocukların çoğunun ise montu, ayakkabısı yok.



Suriye'nin Azez kentinden gelen Emeni Esvad, "Bu çadırda kalanların hepsi Suriye'den geliyor. Suriye'de savaş çok, zulüm çok. Hepsi mecbur geliyor. Hepsinin Suriye'de evi var. Burada evi yok, çadırda kalıyorlar. Hayat burada zor. Suriye'de zulüm var, mecbur geliyor insan buraya. Suriye'de her yerde savaş var. Esed'i Allah kahretsin. Türkiye iyi, Allah razı olsun. Devlet millet çok iyi" dedi. - ADANA