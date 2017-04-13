Savaşta yaralanan Suriyelilere fizik tedavi desteği

Hatay'da Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kurulan merkezde günde ortalama 30 hastaya fizik tedavi uygulanıyor



HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriyeli Sivil toplum Kuruluşları'nın desteğiyle kurulan merkezde günde ortalama 30 hastaya fizik tedavi uygulanıyor.

Madad Fizik Tedavi Merkezinde tedavi olan Hamalı Fadi Zeydan, 2 yıl önce Hama'da uçak saldırısı sonucu aldığı şarapnel parçasından felç geçirdiğini söyledi. Zeydan, merkezde aldığı tedavi ile daha sağlıklı olmaya başladığını belirtti. Gerek merkez bünyesinde ve gerekse evlerinde kalan kendisi gibi olan bir çok Suriyeli bulunduğunu söyleyen Zeydan, birilerine bağlı kalmadan gezmek bir yerlere gidebilmek için tekerlekli sandalye istedi ve hayırseverlerin desteğini beklediğini söyledi.

Uçak saldırısından aldığı şarapnel parçası ile yaralanan Humuslu 24 yaşındaki Adnan Hamsi, "Ayağımdan ağır şekilde yaralandım. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ambulansla Türkiye'ye getirildim. Tedavim yapıldı. Şimdi ise uzman ekipler bana fizik tedavi uyguluyor. Burada kalıyor ve gerekli ilaçlarımı da alıyorum. İyileşip normal yaşantıma devam edeceğim" dedi.

Merkezin Müdürü Sair Assaf, Arap ülkeleri ile Avrupa ülkelerinde yaşayan Suriyelilerin desteği ile açtıkları merkezde ülkedeki iç savaş sırasında havadan veya karadan yapılan saldırılarda sakatlananlara sağlık hizmeti ve fizik tedavi uyguladıklarını söyledi. 80 yataklı merkezde 41 kişinin bulunduğunu yemek ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Assaf şöyle dedi:

"Merkezimizde 3 uzman bulunmaktadır. Hastalarımızın her türlü bakımlarını yapıyoruz. Hizmete başlayalı bir yıl oldu. Bazı hastalarımızı da evlerinden alarak fizik tedavi uyguluyoruz. Bir çok hastamızın ilaçlarını da karşılıyoruz. Günde 31 hastanın fizik tedavisini yapıyoruz. Çeşitli yerlerinden yaralanıp tedavi edilen 41 hastamız bulunmaktadır. Amacımız, hayırsever Suriyelilerin verdiği destekle vatandaşlarımızı iyileştirmek ve hayata bağlanmalarını sağlamaktır" diye konuştu.