Savaşta Yaralanan Suriyelilere Fizik Tedavi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kurulan fizik tedavi merkezinde günde ortalama 30 hastaya fizik tedavi uygulanıyor.



Reyhanlı ilçesinde kurulan Madad Fizik Tedavi Merkezinde hastaların her türlü bakımları yapılıyor. 3 uzmanın bulunduğu merkezde 1 yıldan bu yana hastalar evlerinden alınarak fizik tedavi uygulanıyor. Günde ortalama 30 hastaya tedavi uygulanan merkezde ülkelerindeki iç savaş sırasında yaralananlar hayata bağlanıyor.



Madad Fizik Tedavi Merkezinde tedavi olan Hamalı Fadi Zeydan, 2 yıl önce Hama'da uçak saldırısı sonucu aldığı şarapnel parçasından felç geçirdiğini söyledi. Zeydan, merkezde gördüğü tedavi ile daha sağlıklı olmaya başladığını belirtti. Gerek merkez bünyesinde ve gerekse evlerinde kalan kendisi gibi birçok Suriyeli bulunduğunu söyleyen Zeydan, birilerine bağlı kalmadan gezmek ve bir yerlere gidebilmek için tekerlekli sandalye isteyerek hayırseverlerin desteğini beklediğini söyledi.



Uçak saldırısından aldığı şarapnel parçası ile yaralanan Humuslu 24 yaşındaki Adnan Hamsi, "Ayağımdan ağır şekilde yaralandım. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ambulansla Türkiye'ye getirildim. Tedavim yapıldı. Şimdi ise uzman ekipler bana fizik tedavi uyguluyor. Burada kalıyor ve gerekli ilaçlarımı da alıyorum. İyileşip normal yaşantıma devam edeceğim" dedi.



Merkezin Müdürü Sair Assaf, Arap ülkeleri ile Avrupa ülkelerinde yaşayan Suriyelilerin desteği ile açtıkları merkezde ülkedeki iç savaş sırasında havadan veya karadan yapılan saldırılarda sakatlananlara sağlık hizmeti ve fizik tedavi uyguladıklarını söyledi. 80 yataklı merkezde 41 kişinin bulunduğunu yemek ve barınma ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Assaf, "Merkezimizde 3 uzman bulunmaktadır. Hastalarımızın her türlü bakımlarını yapıyoruz. Hizmete başlayalı bir yıl oldu. Bazı hastalarımızı da evlerinden alarak fizik tedavi uyguluyoruz. Birçok hastamızın ilaçlarını da karşılıyoruz. Günde 31 hastanın fizik tedavisini yapıyoruz. Çeşitli yerlerinden yaralanıp tedavi edilen 41 hastamız bulunmaktadır. Amacımız, hayırsever Suriyelilerin verdiği destekle vatandaşlarımızı iyileştirmek ve hayata bağlanmalarını sağlamaktır" diye konuştu. - HATAY