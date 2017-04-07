'Savaşmayarak Toprak Kazanan Tek Kişi Mustafa Kemal'

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına konuk olan Usta Yazar Yılmaz Özdil gündemi yorumladı. ABD'nin Suriye'de yer alan ve Esad rejimine ait olduğu söylenen bazı bölgeleri füzeyle vurmasının ardından Rusya'nın yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurmuştu. Özdil geçmişe giderek Ortadoğu'da savaşmadan toprak kazanan tek kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirtti. Ayrıca Özdil, bu krizle ilgili AKP hükümeti tarafından yapılan açıklamaları da eleştirdi.