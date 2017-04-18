Savaşın Yalnız Bıraktığı Stadyum

Avrupa'nın en büyük stadyumlarından biri olan Donbass Arena eski günlerini arıyor.



Ukraynalı Shaktar Donetsk futbol takımına ev sahipliği yapan Donbass Arena'da, 2012 yılında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da önemli maçları oynanmıştı. 2014 yılında Ukrayna'da başlayan iç savaş sürecinde Donetsk şehrinin sözde Donetsk Halk Cumhuriyetine bağlı Rusya yanlısı isyancıların eline geçmesiyle Shakhtar Donetsk kulübü Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine taşınmıştı. İç savaş sürecinde çıkan çatışmalarda iki defa hasar alan Donbass Arena doğal çimlerden oluşan sahası ve 52 binden fazla seyirci kapasitesiyle Avrupa'daki en önemli stadyumlardan biriydi.