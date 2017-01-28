Savaşın Kopardığı Evladının Acısı Halen Sürüyor

ADNAN KOÇHAN - Ülkesindeki savaştan kaçarak ailesi ile Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen Suriyeli Zübeyir Hüseyin, 5 yıl önce bomba sonucu kaybettiği 12 yaşındaki oğlunun acısını ilk günkü gibi hissediyor.



Ersoylu Mahallesi'nde kiraladıkları evde ailesi ile yaşayan Zübeyir Hüseyin (61), işportacılık yaparak geçimini sağlıyor.



Oğlunun ölümünü anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Hüseyin, 5 yıl önce Halep'te savaşın başlamasıyla çocukları için malını mülkünü geride bırakıp Derbesiye kentine doğru yola çıktıklarını söyledi.



Yolda araçlarına bomba isabet ettiğini belirten Hüseyin, olayda 12 yaşındaki oğlunun vefat ettiğini, kızı Hida Hüseyin'in yaralandığını belirtti.



Vefat eden oğlunun cenazesini Türkiye'ye getirdiğini anlatan Hüseyin, şöyle devam etti:



"Yolda gelirken bomba isabet etti. Oğlum vefat etti, kızım yaralandı. Türkiye'ye sığındık. Türkiye bize sahip çıktı. Savaş bitse de Suriye'ye dönmem. Oğlumun mezarı burada, oğlumu bırakamam. Kızımın sırtında demir parçası kaldı. Ameliyatla demir parçası çıkarıldı. Halen kızımın sırtı ağrıyor. Perişan olduk. Halen gözümün önüne geliyor, uykularım kaçıyor, yatamıyorum. Çocuklarıma zarar gelmesin diye yola çıktım. Ama arkamızdan bizi bombaladılar. Suriye gözümde karardı, bitti."



Oğlunun mezarını sürekli ziyaret ettiğini dile getiren Hüseyin, evlat acısının ilk günkü gibi devam ettiğini anlattı.



Ailesinin geçimini sağlamak için işportacılık yaptığını, günde yaklaşık 15 lira kazandığını bildiren Hüseyin, kendisine iş imkanı sağlanmasını istediğini sözlerine ekledi.



Hüseyin'in kızı Hida Hüseyin ise bomba patladığı sırada çok korktuğunu ve yaralandığını söyledi.



Hida Hüseyin, "Yaralandıktan sonra ameliyat oldum. Olayda kardeşim öldü. Kardeşimi kaybetmenin acısını halen hissediyoruz." ifadelerini kullandı.