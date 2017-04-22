Savaşın İzlerine Rağmen Hayata Tutunmaya Çalışıyorlar

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve ortak noktaları savaşın bedenlerinde bıraktığı izler olan çocuklar, yaralarını gizlemeye çalışsa da hayatlarını Gaziantep'te sürdürüyor.



Suriye'deki iç savaşta tuzaklanmış mayınlar, hava, havan ve bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen saldırılarda ağır yaralanan çocuklar, hayatlarının geri kalanında savaşın acısını bedenlerinde taşımaya mahkum oldu.



Savaşın başladığı 2011 yılından bu yana, farklı tarihlerde Gaziantep'e getirilen çocukların bir kısmı yakınlarının yanında, bir bölümü de gönüllü kuruluşlarca desteklenen derneklerin koruması altında bulunuyor. Çoğu kısıtlı imkanlarla tedavi şansı bulan çocukların ortak hayali, kaybettikleri uzuvlarına kavuşmak, koşmak, yüzlerinde, bedenlerinde taşıdıkları izlerden kurtulmak.



Halep'e yönelik hava saldırısında 2012 yılında varil bombalarının hedefi olan evde annesi Asiye Kurdiye ile yaralanan Neda Kurdiye (13), Gaziantep'te derme çatma bir evde yaşıyor.



Yüzünde ve bedenindeki ileri derecedeki yanıklardan kaynaklı izleri elleriyle gizlemeye çalışan Kurdiye, AA muhabirine, yaşadıklarını çok az hatırladığını söyledi.



Kürdiye, sokağa çıkıp arkadaşlarıyla yüzünü saklamadan oynayabileceği günün hayalini kurduğunu belirtti.



Halep'e bağlı bir köyde hava saldırısına hedef Ayşe Muhammed (13) de başında oluşan derin yaralara rağmen hayatta kalmayı başardı.



Arkadaşlarının çoğunun saldırıda öldüğünü dile getiren Muhammed, "Olay gününe dair çok fazla şey hatırlamıyorum. Gürültü vardı. Bir de bağıran, yardım isteyen insanlar vardı. Savaşı kim çıkardı bilmiyorum. Birlikte oyum oynadığım arkadaşlarım öldü. Artık yoklar." dedi.



Nisa Amir de (13) 2014 yılında Halep'te meydana gelen bir patlamada ailesinden 12 kişiyi kaybettikten sonra babası Amir Amir tarafından getirildiği Gaziantep'te hayatına devam ediyor.



Ailesini kaybettiği patlamayı her gün rüyasında görüyor



Nisa Amir, ailesini kaybettiği o patlamayı her gün rüyasında gördüğünü anlattı.



Mera köyünde hava saldırısında kullanılan varil bombalarının hedefindeki evde bir kolunu kaybeden ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Nede Ubeyd (7), Türkiye'deki tedavisinin ardından Gaziantep'teki yakınlarının yanına yerleştirildi.



Mahmut Yusuf Naif (16) de 2014 yılında Halep'in Agderin köyünde tuzaklanmış mayının infilak etmesi sonucu iki gözünü kaybetti. Naif, Gaziantep'te yakınlarının yanında ikamet ediyor.