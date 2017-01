Savaşın Çocukları'Nın Tekvandoya Ilgisi Artıyor

İZZET MAZI - Kilis'te konteyner kentlerde barınan sığınmacıların sportif faaliyetlerden faydalanması amacıyla düzenlenen tekvando kursuna ilgi her geçen gün artıyor. Kursa devam eden 500 Suriyeli çocuk ve genç, savaşın yüreklerindeki izlerini tekvandoyla silmeye çalışıyor.



Suriye'deki iç savaşın başladığı ilk günden itibaren misafirlerini yalnız bırakmayan Türkiye, eğitim başta olmak üzere sağlık ve sosyal alanda her türlü imkanı sunmaya devam ediyor.



Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti yönetiminin de "savaşın çocukları"nın yüreklerindeki acıları dindirmek için düzenlediği tekvando kursu pek çok yeteneği gün yüzüne çıkardı.



Akranlarıyla aynı minderleri paylaşabilmek amacıyla haftada 3 gün tekvando kursuna giden 500 Suriyeli çocuk ve genç, savaşın biteceği ve uluslararası müsabakalara katılacakları günün hayalini kuruyor.



Vefa borçlarını Türk bayrağını dalgalandırarak ödemek istiyorlar



Sporculardan 12 yaşındaki Ahmet Hachalit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando sporuyla yaklaşık 3 yıl önce geldiği Türkiye'de tanıştığını belirtti.



Kendilerine verilen destekler dolayısıyla çok memnun ve mutlu olduğunu dile getiren Hachalit, tek sıkıntısının savaş nedeniyle parçalanan ailesi olduğunu kaydetti.



Hachalit, tekvandoda müsabakalara katılıp başarılar elde etmek istediğini dile getirdi.



İsmail İsmail (11) de Türkiye'de kendileri için eğitim öğretim dahil her türlü imkanın seferber edildiğini söyledi.



Spor sayesinde savaşı ve acılarını unuttuğunu kaydeden İsmail, en büyük hayalinin büyüdüğünde Türkiye adına müsabakalara katılmak olduğunu ifade etti.



Abdullah Muhammedi (17) de Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada tekvando ile tanıştım. Federasyonumuz bize destek sağlıyor ve hocamız gereken ilgiyi en iyi şekilde gösteriyor. Daha önce salonumuz yoktu ama şimdi güzel bir salonumuz var, onun için teşekkür ediyorum. Ülkemizde savaş olduğu için bir gün Türkiye adına yarışmak istiyorum." diye konuştu.



Genç sporculardan Bilal Neccar (19) da iç savaş nedeniyle 5 yıl önce sığındıkları Türkiye'de yaklaşık 3 yıl önce tekvandoya başladığını söyledi.



Hocaların kendilerine her anlamda ciddi destek olduğunu belirten Neccar, "Bize imkanlar tanıyorlar. Tekvando sayesinde yaşadığım acıları unuttum. İnşallah bir gün kısmet olur da uluslararası müsabakalara katılırsam Türk bayrağını göklerde dalgalandıracağım ve Türkiye'ye olan vefa borcumu ödeyeceğim." ifadelerini kullandı.



Kursla yetenekli Suriyeliler keşfedildi



Öncüpınar Konteyner Kent Basın Koordinatörü Seyfettin Çimen, kampta barınan Suriyeli ailelerin çocuklarına okullarda verilen eğitimlerin yanında sosyal ve sportif aktivitelerle de destek olmak istediklerini söyledi.



Kamp yönetimi tarafından 3 yıl önce başlatılan çalışmayla çocukların yeteneklerine göre farklı spor branşlarına yönlendirildiğini anlatan Çimen, şunları kaydetti:



"Bu alanlardan birisi de tekvando. Şu ana kadar yaklaşık 500 öğrenciye bu anlamda eğitim verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tekvandoya küçük bir tesis odasında başladık ancak öğrencilerimizin bu alanda kabiliyetli ve yetenekli olduğunu fark ettik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile temasa geçtik ve destek istedik. Bize eğitici ve malzeme konusunda yardımcı oldular. Bu eğitimle öğrencilerimizin başarısı da yükseldi. İl içinde ve farklı illerde yapılan müsabakalarında dereceler elde ettiler."



"Kursa katılım her geçen gün artıyor"



Tekvando antrenörü Mustafa Tohumcu da kurs sayesinde savaş mağduru çocukların yaşadıkları acıları unutmaya başladığını belirtti.



Kursa katılımın her geçen gün daha da arttığına dikkati çeken Tohumcu, şöyle devam etti:



"Dünya Tekvando Federasyonu sosyal yardımlaşma fonundan sporcularımıza yönelik yardımlarının devam edeceğini belirtti. Yakında ihtiyacımız olan malzemeler buraya gelecek. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri de artarak devam ediyor. Çocuklarımızın kesintisiz tekvando çalışması için lüzum olan her türlü malzeme bakanlığımız ve federasyonumuz tarafından bize sağlanıyor. Amacımız burada daha fazla insanımızı tekvando sporuna kazandırmak. Bu insanların her birinin ayrı hikayesi var. Ailesini veya yakınlarını kaybeden bunun yanında birçok acı yaşayan insanlar. Onların girmiş olduğu bu travmalardan tekvandoyla çıkması bizi mutlu ediyor. Belirli yaş gruplarında tespit ettiğimiz 50 sporcumuz var. Eğer kesintisiz olarak çalışmalara devam ederlerse ilerde ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek yetenekli çocuklar."



Çocukların kursa ilk geldiğinde hayata küskün bir vaziyette olduğunu ancak bir süre sonra yaşadıkları travmayı atlatıp çalışmalara dört elle sarıldığını anlatan Tohumcu, bunun kendilerini de çok mutlu ettiğini dile getirdi.



Tohumcu, sporcularıyla arasında çok önemli ve duygusal bir bağ oluştuğuna işaret ederek, "Biz bu insanları, kalırlarsa ülkemize, giderlerse kendi ülkelerine sağlıklı, sağlam iyi bir sporcu olarak hazırlamak istiyoruz." dedi.