Savaş Mağduru Suriyeli Çocuklar, Türkiye'de Tedavi Ediliyor

Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleri ve müttefiklerinin saldırılarında yaralanan çocuklar, Türkiye'den gönderilen ambulanslarla getirildikleri Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görüyor.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, yaptığı açıklamada, Suriye'den getirilen yaralıların yüzde 80'inin çocuk olduğunu, hastanelerde de yaklaşık 60 Suriyeli çocuğun tedavi altına alındığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. El, "Bu da bizi ekstra olarak vicdanımızın çok fazla çalışmasını sağladı" dedi.



Hastaneye gelen savaş çocuklarını ülkelerinde yaşadıkları savaş ortamından uzaklaştırmaya çalıştıklarını belirten El, şunları kaydetti:



"Çocukların oradaki birçok ihtiyacını, insani birçok ihtiyaçlarını burada gidermeye çalışıyoruz. Bunların içerisinde en önemli ihtiyaç olan banyo ihtiyaçları, yemek, gıda ihtiyaçları, kıyafet ihtiyaçları bunların içerisinde. Şöyle düşünün ki, biz burada aynı zamanda savaş çocuklarının psikolojik durumları içinde tedaviler düzenlemekteyiz. Hayatlarında ilk defa bir tiyatro gösterisine şahit oluyorlar. Bir yandan bedensel sağlıklarına kavuşurken diğer yanda da psikolojileri de toparlanmakta. ve artık taburcu olmak istemeyen çocuklarımız var."



Tedavi gören 10 yaşındaki Ammo İbrahim ise en kısa sürede ülkesine dönmek istediğini belirterek, "Savaştan dolayı Suriye'de okula gidemiyordum. Uçaklar bizi her zaman bombalıyordu. Varil bombaları üzerimize düşüyordu. Hastayım ve bu nedenle hastaneye geldim. Yakın sürede Suriye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de okula başladım ve 4. sınıfta okuyorum, Türkçe öğreniyorum. Burada arkadaşlarımdan kimse yok. Arkadaşlarımdan bazıları savaş nedeniyle başka bölgelere kaçtı. Okulda birkaç arkadaşla tanıştım. Arkadaşlarımın isimleri Mahmut, Kasım ve İbrahim" diye konuştu.



Suriye'nin İdlib kenti kırsalından gelerek Hatay'a yerleşen anne Fatma Ammo ise çocuğunun çok hasta olduğunu ifade ederek, "Savaş nedeniyle Suriye'de hastaneler, profesyonel doktorlar bulunmadığından 112 bizi Türkiye'ye getirdi. Çok memnunuz 5-6 gündür hastanedeyim. Çocuğumun hastalığı çok ilerledi. İyileşti. İlk geldiğimde durumu çok kötüydü. Allah'a şükür şimdi durumu çok iyi. Biz şimdi bölündük, parçalandık. Ailem Suriye'de. Bazıları rejim bölgesinde bazıları muhaliflerin bölgesinde. Bizde buradayız. Durumumuz kötü. Türkiye'ye, Türk başbakanına, tüm kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.



Suriye'nin Hama bölgesinden geldiklerini belirten anne Marif Hama ise savaş nedeniyle çok yorulduklarını ve evlerinden kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını belirtti. Hama, şöyle devam etti:



"Suriye'deki savaştan dolayı sokaklarda çok kaldık. Arkadaşlarımın yanında kaldım. Bu dönemde çocuğum çok hasta oldu. O nedenle 112'ye başvurduk. Hastaneye getirdik. İki gün önde grip oldu hastalandı. Aynı gün ateşi çok yükseldi. Ayakta duramaz hale geldi. Duma bölgesinde 6-7 ay kapalı kaldık. Bir yere gidemedik. İlaç yoktur, hastane yoktur. Biz buraya geldikten sonra serum, ilaç, iğne ne gerekiyorsa çocuğumun tedavisini yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doktorlara, hemşirelerine teşekkür ederim. Burada her şey bulunuyor. Giyiminden, içmesinden, kıyafetinden her şeyimizi temin edip veriyorlar."



Baba Mahmud-ul Omar da çocuğun ilk doğduğu günden itibaren sağlık sorunu yaşadığını ve savaştan dolayı tedavi ettiremediğini belirterek, "Türkiye'ye 112 başvurduk bizi hastaneye getirdiler. 5 ay oldu hastanedeyim. 3-4 ameliyat geçirdi. Çocuğum Allah'a şükür bakımlarıyla birlikte çok rahat ve sağlıklı. Hastanedeki doktorlardan, hemşirelerden çok memnunuz. Çocuğumuzu hiç bırakmadı. Gerek tedavisinden, gerek ilacından, ameliyatından her şeyiyle ilgilendiler. Yıkanmasından, giyiminden, içmesinden, kıyafetinden Allah'a şükür. Çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel baktılar" diye konuştu. - HATAY