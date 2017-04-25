Savaşın Çocukları Annesiz Kaldı

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye gelen Suriyeli anne, vizesi olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilince 2 ile 8 yaşlarındaki çocukları mağdur oldu.



Orta Doğu'da yaşanan karışıklık ve çıkan iç savaşlar nedeniyle, 6 kişilik bir aile ülkelerinden kaçıp Türkiye'ye sığınmak istedi. Önce Suriye'den Bağdat'a, oradan da hava yoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan Firas Sifyan Muhiddin (36) isimli kadın ile eşi İhab Sifyan Muhiddin ve 4 çocukları polis kontrolünden geçirildi. Hem Irak hem de Suriye vatandaşı olan baba İhab ile 4 çocuğa geçiş izni sağlanırken, anne Firas Muhiddin ise iddiaya göre vizesi olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edildi.



Anne tekrar Bağdat'a gönderilince baba İhab Muhiddin, 4 çocuğuyla birlikte Samsun'daki erkek kardeşi Minas Seyyid Abdurrahman'ın yanına geldi. Tam 13 gündür annelerinden ayrı kalan 4 çocuktan 2 yaşındaki Rezan isimli kız çocuğunun hala anne sütünden kesilmediği öğrenildi.



"Anne sütüne ihtiyacı var"



Sınır dışı edilen Suriyeli annenin Samsun'da yaşayan kız kardeşi Hayfa Seyyid Abdurrahman, "Kız kardeşimin bir an önce Türkiye'ye tekrar geri dönmesini istiyoruz. Vizesi olmadığı için sınır dışı edildi. Yetkililerden bu konuda bir yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biz çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Kardeşimin 4 çocuğu burada perişan oldu. Zaten bizim durumumuz yoktu. Şimdi daha da zor geçiniyoruz. Hiçbir şekilde yardım almıyoruz. Çocuklar annelerini özledi. Anneleri olmadığı için geceleri ağlıyorlar. 2 yaşındaki çocuğu daha sütten kesilmedi. Anne sütüne ihtiyacı var" dedi.



Çocukların amcası olan Minas Seyyid Abdurrahman ise "Ben günlük ne iş bulursam onu yapıyorum. Belirli bir işim ve ya bir yardım yok. Günlük kazandığımla evimin ihtiyaçlarını sağlıyorum. Biz savaştan kaçarak buraya geldik. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Sınır dışı edilen Firas Sifyan Muhiddin'in Türkye'ye gelmesini istiyoruz" diye konuştu. - SAMSUN