Savaşın Çirkin Yüzü Küçük Bedenlerinde

FERİDE PELİN İNAL - Halep'teki çatışmalar sırasında yaralanan çocuklar, savaşın en çirkin yüzünü küçücük bedenlerinde taşıyor.



Binlerce insanı evinden eden, binlercesinin de yuvasını dağıtan Suriye'deki iç savaş, geride kalan 6 yılda onlarca çocuğun hayatını kaybetmesine sebep olurken, yüzlercesini de bedenlerinde taşınması güç bir yüke mahkum etti. Birbirinden farklı hikayeleri ve hayalleri olan Suriyeli çocukların ortak noktası ise vücutlarında taşıdıkları savaşın izleri oldu.



AA muhabiri, savaştan kaçarak Gaziantep'e yerleşen Halepli çocukları bir araya getirdi. Geneli, evlerine düşen bombalar nedeniyle savaşın en çirkin yüzünü taşımak zorunda kalan çocuklardan kimisinin yüzü yanmış, kimisinin de kolları veya bacakları kopmuş. Bir çoğunun bu yüzden sokağa çıkmak bile istemediği çocuklar, rahatça dolaşıbilmek ve sağlıklarına kavuşmanın hayalini kuruyor.



Halep'te rejim birliklerinin 4 yıl önce düzenlediği hava saldırısında yüzünden yaralanan 13 yaşındaki Neda Kürdiye bu çocuklardan sadece birisi. Yüzü tanınmaz hale gelen ve eski haline kavuşmayı arzulayan Kürdiye, "güzelleşmek" istediğini söyledi.



Sokakta oynarken çocukların kendisiyle dalga geçtiğini anlatan Neda Kürdiye, "Sokağa çıktığım zaman herkes yüzümü soruyor. Benimle dalga geçiyorlar. Ben ameliyat olmak, güzelleşmek istiyorum. Halep'te evimize varil bombası attılar. Annem ve ben yaralandık. Ameliyat olmak istiyorum. Yüzüm eskisi gibi olsun." dedi.



Aileden bir tek ben sağ kurtulabildim"



Halep'e bağlı bir köyde yaşayan 13 yaşındaki Ayşe Muhammed ise hava saldırısında başından ve yüzünden yaralandı.



Kafatasında derin yaralar meydana gelen Muhammed, bombardıman sırasında orada bulunan bütün yakınlarını kaybetti. Annesiyle beraber 4 yıl önce Gaziantep'e sığınan Muhammed, hayatlarını, "yaşantımız çok zor" diyerek özetliyor.



Köylerinde otururken hava saldırısına maruz kaldıklarını anlatan Ayşe Muhammed, "O saldırıdan bir tek ben sağ çıktım. Babam, yakınlarımız hepsi öldü. Biz de buraya sığındık. Güzel bir hayat yaşamak istiyorum. Hiçbir şeyimiz yok. Mendil satıyoruz. Çok zor geçiniyoruz. Bize yardım edilmesini istiyorum." diye konuştu.



"Normal çocuklar gibi olmak istiyorum"



Halepli 7 yaşındaki Nede Ubeyd ise hava saldırılarında evlerine atılan varil bombası nedeniyle bir kolunu kaybetti, yüzünde ve vücudunda da ağır yanıklar oluştu.



Halep'teki köylerinde henüz 3 yaşındayken savaşla tanışan, ailesiyle birlikte 7 ay önce Türkiye'ye sığınan ve bir süre hastanede tedavi edilen Ubeyd, Gaziantep'te yaşıyor.



Normal çocuklar gibi yaşamak istediğini ifade eden Nede Ubeyd, kolu olmadığı için sürekli yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Başıma ne geldiğini, ne yaşadığımı hatırlamıyorum. O zaman 3 yaşındaymışım. İyi olmak istiyorum. Ben de normal çocuklar gibi yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.