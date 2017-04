"Milli Mücadele dönemlerinde sayısız yararlıklar gösteren kadınlarımızın cephede ve cephe gerisindeki varlıkları her zaman övüncümüz olmuştur. Cepheye mermi,mühimmat ve erzak taşıyan gerektiğinde silah elde cephe çukurlarında savaşçı olarak yer alan kadınların yaşamlarına ışık tutmaya çalıştık.



İçlerinde cephede hemşirelik görevini üstlenen sağlıkçılar da var silah çatan askerler de… Evet evet günümüzün snipperleri yani keskin nişancıları bile var.



Safiye Hüseyin Elbi ilk kadın uzman hemşiremizdir. Biz yabancılara övgüler düzelim o varını yoğunu ortaya koymuş bir kahramandır.



Nezahat Onbaşı 70. Alay saflarında savaşa katılan bir savaş simgesidir.



Mücahide Hatice Hanım; İçAnadolu'dan Ege Cepheleri'ne kadar her yerde onun ayak izlerine rastlarız.



Zeynep Mido Çavuş; Çanakkale Savaşları'na en önde atılmış bir silah ustası. Kosovalı Zeynep…



Yaralı Türk Askerlerini tedavi ederken ölen Alman Hemşire…



Tam 3 yıl boyunca cepheden cepheye koşan Ayşa Davudi hanım…



Yavuklusunun cepheden dönmesini tam 14 yıl bekleyen Anzılha Hatun…



Yavrusunu kınalayan Hatice Ana…



Bütün askerleri oğlum diye koklayan Havranlı Ayşe Hatun…



Ve Savası yazan kadınlar… Karanlığa çatan kadınlar; Latife Hanım, Afife Jale ve daha niceleri…



Kadınlarımız… Tek tek öyküleri birer roman olacak kadınlarımız...



Hepsi bu gösterimizin nadide bahçesinde görünecekler…"



Yaş Sınırı: 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Urla



Mekan : Toprak Sahne Tiyatrosu



Mekan Adresi : Hacı İsa Mahallesi Eski Pazaryeri Sokak No: 1/25



Başlangıç Saati : 09.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Savaşın Çelik Yüzükleri | Hakan Dilek



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır