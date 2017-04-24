'Savaşçı' Dizisi Pazar Günlerinin Reyting Birinciliğini Eline Aldı
Fox'da ikinci bölümüyle ekrana gelen 'Savaşçı' dizisi pazar günlerinin reyting birinciliğini eline aldı. İlk bölümüyle de birinci olmuştu.
Birbirinden iddialı başlayan asker dizilerinde 'Savaşçı' pazar günlerinin reyting birinciliğine oturdu. Survivor ve Nihat Hatipoğlu'nun programını geride bırakan 'Savaşçı' dizisi izleyicilerden tam not aldı.
DEV OYUNCU KADROSU OLAN 'KARA YAZI' DİZİSİ ŞAŞIRTTI
Başrollerinde, Haluk Bilginer, Emre Kınay, Zeynep Çamcı gibi usta oyuncuların yer aldığı 'Kara Yazı' dizisi artık pazar günleri yayınlanmaya başladı. Büyük umutlarla izleyici karşısına çıkan 'Kara Yazı' reytingte 19. sıraya yerleşerek resmen çakıldı.
İşte dün gecenin reyting sonuçları:
sponsored ads