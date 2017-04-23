Savaş Uçakları PKK Kamplarını Bombalıyor

Türk Hava Kuvvetleri, PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenledi.



Son günlerden Irak'ın kuzeyinden sızarak güvenlik güçlerine saldırıda bulunan PKK üyelerine yönelik operasyonlar, olumsuz hava şartlarına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Çok sayıda savaş uçağının katıldığı operasyonda, PKK'nın Zap ve Haftanin kampları ateş altına alındı. Kamplara yağdırılan bombaların sesleri ise Çukurca ilçesinden duyuldu. - HAKKARİ