Savaş Uçakları Batı Halep'i Vurdu: 5 Ölü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları Batı Halep'in yakınlarındaki köy ve kasabaları bombaladı. Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti.



Suriye Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Urum el- Kübra köyünde bir eve yaptıkları bombardımanda karı koca ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin 3 yaşındaki en küçük çocuğu ise enkazın altından sağ olarak kurtarıldı ve bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.



Rejim güçlerine ait savaş uçakları Dare Izze kasabasına da iki saldırı daha düzenledi. Uçaklar Al-Tawama, Al-Attareb, Han al-Asal and Şeyh Aqeel köylerini de bombaladı. - HALEP