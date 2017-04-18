Savaş Uçakları Batı Halep'i Vurdu: 5 Ölü
Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları Batı Halep’in yakınlarındaki köy ve kasabaları bombaladı.
Suriye rejim güçlerine ait savaş uçakları Batı Halep'in yakınlarındaki köy ve kasabaları bombaladı. Aynı aileden beş kişi hayatını kaybetti.
Suriye Rejim güçlerine ait savaş uçaklarının Urum el- Kübra köyünde bir eve yaptıkları bombardımanda karı koca ve üç çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin 3 yaşındaki en küçük çocuğu ise enkazın altından sağ olarak kurtarıldı ve bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.
Rejim güçlerine ait savaş uçakları Dare Izze kasabasına da iki saldırı daha düzenledi. Uçaklar Al-Tawama, Al-Attareb, Han al-Asal and Şeyh Aqeel köylerini de bombaladı. - HALEP