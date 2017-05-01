Savaş mağduru Suriyeli kız Anka'da şifa buldu



Kafatası parçalanan Suriyeli kıza Anka'da başarılı operasyon

Suriye'nin, Halep kentine bağlı Azez ilçesine atılan bombanın etkisiyle okul bahçesinin duvarı yıkıldı. Olay sırasında bahçede arkadaşlarıyla oyun oynayan 15 yaşındaki Amina Alhamada yıkılan duvarın altında kaldı. Çevrede bulunanlar tarafından yıkılan duvarın altından çıkarılan Amina hemen Suriye'de bulunan hastaneye götürüldü. Başına aldığı darbe sonucu kafatasının kırık olduğu ve durumunun ağır olduğu belirlenen küçük kız, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Kilis Devlet Hastanesi'nde durumu riskli görüldüğü için ameliyat edilmeyen Amina, ailesi tarafından Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne getirildi. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Erdal Yayla tarafından beyin tomografisi çekilen Amina'nın kafatasında parçalanmış kırık ve beyin kanaması tespit edildi. Hasta acil ameliyata alındı. Riskli olmasına rağmen önemli bir ameliyata imza atan Özel Gaziantep Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Erdal Yayla, 1.5 saat süren operasyonun ardından, Amina'nın hayata yeniden tutunmasını sağladı.

Operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın hayati riski bulunmadığını dile getiren Op.Dr.Erdal Yayla, "Amina, hastanemize makineye bağlı halde geldi. Komadaydı ve şuuru kapalıydı. Çekilen beyin tomografisi sonucu, beynin sol tarafında kafatasında parçalanmış kırık ve beyin kanaması tespit edildi. Hasta gerekli hazırlıklar yapılıp, acilen ameliyata alındı. Ameliyatta beyin kanaması boşaltıldı. Beyine batmış olan kemik parçaları temizlendi. Hastaya yeni bir kafatası kemiği oluşturuldu. Operasyon, 1.5 saat sürdü ve hastanın hiçbir nörolojik kaybı olmadan, başarılı bir şekilde tamamlandı. Hasta ikinci günde komadan çıktı ve mekanik solunum cihazından ayrıldı. "dedi.

Op.Dr. Yayla; Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nin mevcut alt yapı ve ekipmanları sayesinde bu şekilde olan tüm vakalara kısa sürede müdahale ederek, ağır beyin ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini dile getirdi

Ameliyattan bir gün sonra komadan çıkan ve şuuru açılan 15 yaşındaki Amina, yürümeye ve konuşmaya başladı. Eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Amina, kendisini ameliyat eden Op.Dr. Erdal Yayla'ya teşekkür etti.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından kızının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Amina'nın babası Hamid Alhamada, "Kızımı Suriye'den getirdiğimde durumu çok kötüydü. Bir an öleceğini düşündüm. Şükürler olsun ki, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne geldik. Riskli olduğu için birçok yerde gerçekleştirilmeyen ameliyat, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde Op.Dr.Erdal Yayla tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Çocuğumun hayatını önce Allah'a sonra da kendini hayat kurtarmaya adayan doktorumuza borçluyum. Türk vatandaşlarının yararlandığı sağlık hizmetlerinden ayrım yapmaksızın, bizim de eksiksiz faydalanmamızı sağlayan Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimine de çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Suriyeli Amina Alhamada, başarılı operasyondan 6 gün sonra taburcu edildi.