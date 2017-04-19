Savaş Mağduru Çocuklar Için Ortez-protez Merkezi Açıldı

Savaşlarda yaralanmış ve sakat kalmış ihtiyaç sahiplerinin gündelik hayata katılabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yüksek Teknoloji Protez ve Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi Fatih'te açıldı.



Kuveyt Beyt Zeka kuruluşunun desteği ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile Uluslararası Doktorlar Birliğinin (AID) uygulamacı katılımıyla hayata geçirilen projenin İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay Reyhanlı'daki merkezleri faaliyetlerine başladı.



Yaralanma neticesi sakat kalan Suriyeli savaş mağdurlarını önceleyen merkezin, engelli duruma düşmüş, protez ve ortez temini imkanı olmayan ihtiyaç sahiplerine hizmet vereceği belirtildi.



Projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan AID Uluslararası Doktor Birliği Başkanı Dr. Mevlüt Yurtseven, 'Bugün burada yapılmak istenen şey sadece fiziksel bir şey değil, aynı zamanda umutların da onarılması." dedi.



Projeyi gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını ifade eden Yurtseven, "Bu projeyi 50 yıllık bir projenin başlangıcı olarak görüyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise böyle bir projeyi hayat geçirmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, destek veren kuruluşlara teşekkür etti. Yıldırım, "Biz hayatımız devam ederken vücudunun çeşitli uzuvlarını ya da ailesinin bir kısmını kaybeden insanlar, çocuklar oluyor. Ben bir an önce bu savaşların bitmesini diliyorum. Umarım İslam dünyasının tüm devletleri ve STK'ları bir araya gelirler ve bu acıları dindirirler." dedi.



Kuveyt Beyt Zekat Kurumu Genel Başkanı Dr. İbrahim Salih de savaşlardan en çok çocukların olumsuz yönde etkilendiğine işaret ederek, açtıkları merkezin yaraların bir nebze de olsa sarılmasına yardımcı olacağını umut ettiğini kaydetti.



Toplantıda savaş mağduru çocuklar da sahneye çıkarak duygularını ifade etti. Suriye savaşında yaralanarak proteze muhtaç olan Abdulbasit, Henin ve Ali isimlerindeki üç sığınmacı çocuk ortez-protez merkezinin açılmasından dolayı katkı sunanlara teşekkür etti.



Tanıtım toplantısının arından Fatih Edirnekapı'da bulunan Özel Kuveyt İstanbul Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Merkezde üç boyutlu tarayıcı cihazlar kullanılarak alçı ölçüye lüzum kalmadan, 4-6 saat içinde ortez-protez işlemlerinin yapılabileceği öğrenildi.