Savaş Mağdurları İçin Ortez Protez Merkezi Açıldı

Suriye'deki saldırılarda sakat kalan savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan "Yüksek Teknoloji Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi", Fatih'te açıldı.



Kuveyt Beyt Zekat Kurumu'nun desteğiyle İHH İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Doktorlar Birliğinin (AID) uygulamacı katılımıyla İstanbul, Şanlıurfa ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan merkezler, düzenlenen törenlerle hizmet vermeye başladı.



İstanbul'da bir otelde düzenlenen törende konuşan AID Başkanı Dr. Mevlüt Yurtseven, "Bugün burada yapılmak istenen şey; sadece fiziksel bir şey değil, aynı zamanda umutların da onarılması." dedi.



Projeyi gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını ifade eden Yurtseven, "Bu projeyi 50 yıllık bir projenin başlangıcı olarak görüyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise projeyi hayat geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, destek veren kuruluşlara teşekkür etti. Yıldırım, "Biz hayatımız devam ederken vücudunun çeşitli uzuvlarını ya da ailesinin bir kısmını kaybeden insanlar, çocuklar oluyor. Ben bir an önce bu savaşların bitmesini diliyorum. Umarım İslam dünyasının tüm devletleri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelirler ve bu acıları dindirirler." dedi.



Kuveyt Beyt Zekat Kurumu Genel Başkanı Dr. İbrahim Salih de savaşlardan en çok çocukların olumsuz yönde etkilendiğine işaret ederek, açtıkları merkezin yaraların bir nebze de olsa sarılmasına yardımcı olacağını umut ettiğini kaydetti.



Toplantıda savaş mağduru çocuklar da sahneye çıkarak duygularını paylaştı. Suriye savaşında yaralanarak proteze muhtaç olan Abdulbasit, Henin ve Ali isimli üç sığınmacı çocuk, ortez-protez merkezinin açılmasından dolayı katkı sunanlara teşekkür etti.



Tanıtım toplantısının ardından Edirnekapı'daki Özel Kuveyt İstanbul Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.



Merkez hakkında



Suriyeli savaş mağdurlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan ve ihtiyaçları temin etmek üzere planlanan merkezlerde 2 yılda bin ihtiyaç sahibi için ortez protez üretilmesi ve uygulanması hedefleniyor.



Yaralanma sonucu sakat kalan Suriyeli savaş mağdurlarını öncelemekle beraber savaş dışı sebeplerle de sakat kalmış, ortez protez temini imkanı olmayan ihtiyaç sahipleri de bu merkezler sayesinde ücretsiz ortez protez imkanına kavuşacak.



Merkezde üç boyutlu tarayıcı cihazlar kullanılarak alçı ölçüye lüzum kalmadan, 4-6 saat içinde ortez-protez işlemleri yapılabilecek.