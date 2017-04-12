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Savaş Çığlıkları Altını Zıplattı, Fiyatlar Aldı Başını Gitti
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Savaş Çığlıkları Altını Zıplattı, Fiyatlar Aldı Başını Gitti

Suriye ve Kuzey Kore gerilimleri nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Güvenli liman olarak bilinen altının onsu 1,277.35 dolara çıkarak son 5 ayın zirvesine çıktı.

Savaş Çığlıkları Altını Zıplattı, Fiyatlar Aldı Başını Gitti

Suriye ve Kuzey Kore'deki savaş söylentileri altını tırmandırmaya devam ediyor. Yatırımcılar savaş söylentilerinin gölgesinde güvenli liman olarak bilinen altına yönlendirdi.

5 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Altın fiyatları, beş ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Altının onsu yüzde 1,277.35 dolar ile 1 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 1,277.12 dolara geldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gramı ise günde 151.48 lira ile başlayarak yükselişine devam etti. Çeyrek altın 247 liradan, Cumhuriyet altını ise bin 4 liradan alıcı buluyor.

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