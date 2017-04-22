Savaş Çağman
Başarılı müzisyen Savaş Çağman, 22 Nisan'da Altkat Sanat'ta.
Başarılı müzisyen Savaş Çağman, 22 Nisan'da Altkat Sanat'ta...
"Savaş Çağman, 25 yıllık müzik yaşamında birçok müzik türünde yolculuk ettiği dokuz albüm gerçekleştirdi, kendi değimi ile "müzikal meddahlık" yaparak bu yolculuğu özetlediği Black Spritual'den pop'a, Balkan'lardan Asya'ya, Anadolu'nun seslerinden İstanbul şehir müziğine, kantolardan tangolara ve kendi besteleri ile çeşnilendirdiği bir repertuvar sunuyor."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Altkat Sanat
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No: 35/5
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Savaş Çağman
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io