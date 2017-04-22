Başarılı müzisyen Savaş Çağman, 22 Nisan'da Altkat Sanat'ta...



"Savaş Çağman, 25 yıllık müzik yaşamında birçok müzik türünde yolculuk ettiği dokuz albüm gerçekleştirdi, kendi değimi ile "müzikal meddahlık" yaparak bu yolculuğu özetlediği Black Spritual'den pop'a, Balkan'lardan Asya'ya, Anadolu'nun seslerinden İstanbul şehir müziğine, kantolardan tangolara ve kendi besteleri ile çeşnilendirdiği bir repertuvar sunuyor."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Altkat Sanat



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No: 35/5



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Savaş Çağman



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır