Makedonya Kralı Dimitrios, dönemin en büyük donanmasıyla Mısır'ın elinde bulunan Kıbrıs'ı almak için yola koyulur. tarafsızlığını çoktan ilan etmiş olan Rodos ise bu güzergahın üstündedir. Donanma Rodos açıklarında demir atar. Rodos ise kendine bir saldırı olması korkusuyla Dimitrios'a hediyeler gönderip iyi niyetini belli etmek ister. Ama bir yanlış anlaşılma sonucunda Dimitrios Rodos'u işgal etmeye karar verir. Ama kuşatma hiç beklendiği gibi sonuçlanmaz.
Filoksenos-İbrahim Güngör
Dimitrios-Murat Niyazi Emre
Harris-Hürkan Ünal
Mentis-Jülide Kara
Urania-Gülin Özkan
Vutia-Esra Tarhan
Dimadis-Gökhan Olcay
Lamia-Ayşegül Sünetçioğlu
Pitias-Serel Çapacı
Kallikratis-Ozan Gökmen
Yazan: Yakavos Kambanellis
Çeviren: Panayot Abacı
Yöneten: Hakan Taner Yıldırım
Dekor ve Görsel Tasarım: İlker Şahin
Kostüm Tasarım: Polat Canpolat
Müzik: Sedat Utku Güçoğlu-Gökay Kaçanoğlu
Hareket Düzeni: Ayşegül Sünetçioğlu
Dekor Uygulama: Abdullah Kürsülü, Öykü Karapirli
Kostüm Uygulama: Şükran Özvural
Işık Uygulama: Engin Doğan-Ercan Gülmez
Işık Teknik: Ercan Mehmetoğlu
Video Operatörü: Ecem Gümüşsu
Müzik Kondüvit: Ece Can
Sahne Arkası: Aleyna Cingil-Cansu Büyükabalı-Bayram Çelik-Barış Süzer
Sahne Amiri: Fatih Ay-Azat Serhat Koca
Video Çekim ve Grafik: Alpgiray Kelem
Genel Koordinatör: Onur Erdoğan
Genel Sanat Yönetmeni: Hakan Taner Yıldırım
Bilgi için 02329992929 (3706) numaralı telefonu arayınız
Savaş Baba
Makedonya Kralı Dimitrios, dönemin en büyük donanmasıyla Mısır'ın elinde bulunan Kıbrıs'ı almak için yola koyulur.
Makedonya Kralı Dimitrios, dönemin en büyük donanmasıyla Mısır'ın elinde bulunan Kıbrıs'ı almak için yola koyulur. tarafsızlığını çoktan ilan etmiş olan Rodos ise bu güzergahın üstündedir. Donanma Rodos açıklarında demir atar. Rodos ise kendine bir saldırı olması korkusuyla Dimitrios'a hediyeler gönderip iyi niyetini belli etmek ister. Ama bir yanlış anlaşılma sonucunda Dimitrios Rodos'u işgal etmeye karar verir. Ama kuşatma hiç beklendiği gibi sonuçlanmaz.