Savaş Baba

Makedonya Kralı Dimitrios, dönemin en büyük donanmasıyla Mısır'ın elinde bulunan Kıbrıs'ı almak için yola koyulur.

Savaş Baba

Makedonya Kralı Dimitrios, dönemin en büyük donanmasıyla Mısır'ın elinde bulunan Kıbrıs'ı almak için yola koyulur. tarafsızlığını çoktan ilan etmiş olan Rodos ise bu güzergahın üstündedir. Donanma Rodos açıklarında demir atar. Rodos ise kendine bir saldırı olması korkusuyla Dimitrios'a hediyeler gönderip iyi niyetini belli etmek ister. Ama bir yanlış anlaşılma sonucunda Dimitrios Rodos'u işgal etmeye karar verir. Ama kuşatma hiç beklendiği gibi sonuçlanmaz.

Filoksenos-İbrahim Güngör

Dimitrios-Murat Niyazi Emre

Harris-Hürkan Ünal

Mentis-Jülide Kara

Urania-Gülin Özkan

Vutia-Esra Tarhan

Dimadis-Gökhan Olcay

Lamia-Ayşegül Sünetçioğlu

Pitias-Serel Çapacı

Kallikratis-Ozan Gökmen

Yazan: Yakavos Kambanellis

Çeviren: Panayot Abacı

Yöneten: Hakan Taner Yıldırım

Dekor ve Görsel Tasarım: İlker Şahin

Kostüm Tasarım: Polat Canpolat

Müzik: Sedat Utku Güçoğlu-Gökay Kaçanoğlu

Hareket Düzeni: Ayşegül Sünetçioğlu

Dekor Uygulama: Abdullah Kürsülü, Öykü Karapirli

Kostüm Uygulama: Şükran Özvural

Işık Uygulama: Engin Doğan-Ercan Gülmez

Işık Teknik: Ercan Mehmetoğlu

Video Operatörü: Ecem Gümüşsu

Müzik Kondüvit: Ece Can

Sahne Arkası: Aleyna Cingil-Cansu Büyükabalı-Bayram Çelik-Barış Süzer

Sahne Amiri: Fatih Ay-Azat Serhat Koca

Video Çekim ve Grafik: Alpgiray Kelem

Genel Koordinatör: Onur Erdoğan

Genel Sanat Yönetmeni: Hakan Taner Yıldırım

Bilgi için 02329992929 (3706) numaralı telefonu arayınız

Kaynak: Etkinlik.io

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