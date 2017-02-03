Savaş Baba

Makedonya Kralı Dimitrios, dönemin en büyük donanmasıyla Mısır'ın elinde bulunan Kıbrıs'ı almak için yola koyulur. tarafsızlığını çoktan ilan etmiş olan Rodos ise bu güzergahın üstündedir. Donanma Rodos açıklarında demir atar. Rodos ise kendine bir saldırı olması korkusuyla Dimitrios'a hediyeler gönderip iyi niyetini belli etmek ister. Ama bir yanlış anlaşılma sonucunda Dimitrios Rodos'u işgal etmeye karar verir. Ama kuşatma hiç beklendiği gibi sonuçlanmaz.



Filoksenos-İbrahim Güngör



Dimitrios-Murat Niyazi Emre



Harris-Hürkan Ünal



Mentis-Jülide Kara



Urania-Gülin Özkan



Vutia-Esra Tarhan



Dimadis-Gökhan Olcay



Lamia-Ayşegül Sünetçioğlu



Pitias-Serel Çapacı



Kallikratis-Ozan Gökmen



Yazan: Yakavos Kambanellis



Çeviren: Panayot Abacı



Yöneten: Hakan Taner Yıldırım



Dekor ve Görsel Tasarım: İlker Şahin



Kostüm Tasarım: Polat Canpolat



Müzik: Sedat Utku Güçoğlu-Gökay Kaçanoğlu



Hareket Düzeni: Ayşegül Sünetçioğlu



Dekor Uygulama: Abdullah Kürsülü, Öykü Karapirli



Kostüm Uygulama: Şükran Özvural



Işık Uygulama: Engin Doğan-Ercan Gülmez



Işık Teknik: Ercan Mehmetoğlu



Video Operatörü: Ecem Gümüşsu



Müzik Kondüvit: Ece Can



Sahne Arkası: Aleyna Cingil-Cansu Büyükabalı-Bayram Çelik-Barış Süzer



Sahne Amiri: Fatih Ay-Azat Serhat Koca



Video Çekim ve Grafik: Alpgiray Kelem



Genel Koordinatör: Onur Erdoğan



Genel Sanat Yönetmeni: Hakan Taner Yıldırım



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