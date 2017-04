Şavak Aşireti 'Evet' Diyecek

Elazığ'da Şavak aşireti, 16 Nisan da yapılacak halk oylamasında 'Evet' diyeceğini açıkladı.



Şavak aşiretinin kanaat önderi ve Şavaklılar Derneği Başkanı Naim Doğan, düzenlediği basın toplantısında 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandum unda 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi.



Hiç bir siyasi parti veya oluşumun güdümünde olmadıklarını belirten Doğan,"Türkiye'deki aşiret mensuplarını da 'Evet' demeye davet ediyorum.Bu referandum un iki seçenekli olduğunu ancak milletimizin geçirdiği badireler göz önüne alındığında, iki seçeneğe sığdırılamayacak kadar hayati bir öneme haiz olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bu ülke o kadar acılar çektik ki bu günler geçmişin acıları üzerine kurulmuş aydınlık günlerden oluşmaktadır. Cumhuriyet tarihine bir baktığımızda 1960'tan bu yana anayasalar ülkede yaşayan vatandaşlarımızı etnik köken, inanç ve mezhep temelinde ayrıştırmış, ötekileştirmiş ve kamplaştırmıştır"dedi.



Bu girişimlerin aslında hükümetlere değil, ülkenin geleceğine ve aydınlık yarınlara koyulan engeller olduğunu ifade eden Doğan, "Tüm bu gerçekler ışığında Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden olan başta Elazığ, Erzincan ve Tunceli olmak üzere 81 vilayetteki her bir mensubumuza buradan seslenmek istiyoruz. Eğer ki bugün 27 Mayıs'la birlikte Menderes'in boynuna ip takanlar, 28 Şubat'ı gerçekleştirenler, 15 Temmuz'u bu millete yaşatanlar, ülkemizin bekasına silah doğrultmuş tüm terör örgütleri hayır diyorsa büyük Türkiye, geleceğimiz, çocuklarımız, aydınlık yarınlarımız ve istikrarlı bir yürüyüş için, her bir ferdimizi 16 Nisan'ın evetçileri olmaya davet ediyorum"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ