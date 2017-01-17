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Sauber Yeni Sürücüsünü Buldu
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Sauber Yeni Sürücüsünü Buldu

Formula 1 takımlarından Sauber, 2017 sezonu için Alman sürücü Pascal Wehrlein ile anlaştı.

Sauber Yeni Sürücüsünü Buldu

Formula 1 takımlarından Sauber, 2017 sezonu için Alman sürücü Pascal Wehrlein ile anlaştı.

Kaynak: Dunya.com