Saü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilim Ödülü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, 2016 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilimsel Telif ve Çeviri Eser (TEÇEP) ödülünü kazandı.
2016 TÜBA "Uluslararası Akademi, GEBİP ve TEÇEP Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 1 Şubat Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, çevirmiş olduğu "Sonlu Elemanlar Analizi: Teori ve ANSYS ile Uygulamalar" adlı kitap ile 2016 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilimsel Telif ve Çeviri Eser (TEÇEP) ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin'den aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2016 yılı TÜBA Ödülleri" törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Yargıtay Başkanı İsmail R. Cerit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Tuğrul Türkeş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, BST Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, BST Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habip Asan, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, TİKA Başkanı Serdar Çam, TÜBA üyeleri, diğer protokol mensupları ile akademisyenler, ödül sahiplerinin yakınları ve diğer davetliler katıldı.
Alanlarında Türkiye'nin en saygın ödülleri arasında yer alan TÜBA-GEBİP ve TEÇEP ödüllerinden 2016 TÜBA-TEÇEP için doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanındaki eserlerin değerlendirilmesi sonucunda, 146 eser arasından mühendislik ve sosyal bilimler alanından toplam iki eser "Telif ve Çeviri Eser Ödülü"ne, dört eser ise "Telif ve Çeviri Kayda Değer Eser Ödülü"ne (Mansiyon) layık görüldü.
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, çevirmiş olduğu "Sonlu Elemanlar Analizi: Teori ve ANSYS ile Uygulamalar" adlı kitap ile 2016 TÜBA TEÇEP ödülünü aldı.
Katı cisimler mekaniği, dinamik, ısı geçişi ve akışkanlar mekaniği alanlarındaki temel problemlerin sonlu eleman formülasyonlarını, bu problemlerin sonlu elemanlar yaklaşımı kullanılarak el ve ExcelTM ile çözümünü ve bir, iki ve üç boyutta birçok problemin ANSYSTM ile uygulamalarını içeren kitap, bir sonlu eleman programı kullanarak daha bilinçli analizler yapmaları konusunda lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere ve tasarım mühendislerine katkı sağlayacak bir kaynak niteliğinde. Kitap ayrıca, bazı mühendislik problemleri için kendi sonlu eleman programlarını yazabilmelerine yardımcı eser olarak düşünülmüş. - SAKARYA
Saü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilim Ödülü'nü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aldı
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, 2016 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilimsel Telif ve Çeviri Eser (TEÇEP) ödülünü kazandı.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, 2016 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilimsel Telif ve Çeviri Eser (TEÇEP) ödülünü kazandı.