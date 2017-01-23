Saü Mezununa Üstün Başarı Ödülü Verildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği mezunu Uğur Tanrıverdi, Almanya'nın Paderborn Üniversitesi'nden Üstün Başarı Ödülü aldı.



Paderborn Üniversitesi'nde geleneksel olarak düzenlenen Yeni Yıl Resepsiyonu'nda, üstün başarılı genç akademisyenlere çeşitli kategorilerde ödüller verildi. Yılın Üstün Başarılı Yabancı Öğrenci Ödülü'nü (Award for Best International Student of University) ise yüksek lisans eğitimi için Almanya'da bulunan Uğur Tanrıverdi almayı başardı. - SAKARYA