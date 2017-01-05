Saü'den Uyarı

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ), hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara girecek öğrencilere toplu taşıma araçlarını kullanmaları uyarısı yapıldı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre bölgenin yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiği belirtildi.



Cuma günü Marmara Bölgesi'ni etkilemesi beklenen kar yağışının hafta sonu daha da etkili olmasının beklediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu itibarla, Esentepe Kampusü'nde sınava girecek öğrencilerimizin kar yağışı dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önemle rica olunur."