Saü'de 'Verimlilik' Konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Verimlilik" konulu bir konferans düzenlendi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapan kurumların temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sakarya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Mustafa Aydın, konferansın açılışında yaptığı konuşmasında, 8-14 Mayıs Verimlilik Haftası kapsamında her yıl yurt genelinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından birçok organizasyon gerçekleştirildiğini aktardı. Aydın, "Toplumun tüm kesimlerinde verimlilik bilinci oluşturulması amacıyla her yıl gerçekleştirilen Verimlilik Haftası kapsamında, Ankara başta olmak üzere birçok ilimizde verimlilik temalı çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yenilikçilik, temiz üretim, KOBİ'lerin kurumsallaşması, verimlilik-ekonomik büyüme ilişkisi gibi konuların ele alındığı toplantı, seminer, konferans ve panellerde konunun uzmanları görüşlerini kamuoyuyla paylaşıyorlar" ifadelerini kullandı.



"Verimlilik proje ödülleri"



Konuşmasının devamında verimlilik artışı ve projeler hakkında bilgi veren Aydın, tüm ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda uygulamaya koyulan projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl Verimlilik Proje Ödülleri verildiğini söyledi. Bu ödüller çerçevesinde kamu kurumları ile büyük, orta, küçük ve mikro işletmelerin ödüllendirildiğini ifade eden Aydın, bu kapsamda işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesinin, iş süreçlerinin performansı ile hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğinin arttırılmasının amaçlandığını kaydetti. Aydın, işletmelerin karlılığını artırmak veya maliyetlerini azaltmak ve çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmek konularında yarıştığını, ödüle layık görülen projelerini de tanıtma imkanı bulduklarını sözlerine ekledi. - SAKARYA