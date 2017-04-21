Saü'de 'Temel İlk Yardım Eğitimi' Verilmeye Başlandı

Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından, 'Temel İlk Yardım' eğitimi verilmeye başlandı.



Sağlık programları dışında eğitim gören meslek yüksekokulları öğrencilerine yönelik olarak 'Temel İlk Yardım' eğitimi verilmeye başlandı. İlk olarak Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulunda düzenlenen eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere, temel yaşam desteği ve temel ilk yardım eğitimi verildi. Program diğer okullardan gelen talepler ile devam edeceğini belirten Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selma Altındiş, bu uygulama ile üniversite öğrencilerinin afet ve olağanüstü durum ve dönemler için bilgili birer birey olacağını belirtti. - SAKARYA