Saü'de Kitap Tanıtım Etkinliği Gerçekleşti

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde yaşanan olayların kitaplaştırılması sonrasında kitabın tanıtım etkinliği geniş katılımla gerçekleşti.



Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Prof. Dr. Haluk Selvi ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yağmur Ersoy il genelinde yaşanan olayları kaleme alarak '15 Temmuz'da Sakarya'da olaylar ve tanıklar' isimli kitabı oluşturdu. Kitap içinde 15 Temmuz gecesi Sakarya Valiliğinde vurularak gazi olan, belediye başkanları, milletvekilleri ve valinin duyguları yer verildi.



Kitabın bitmesi sonrasında Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde kitabın tanıtım etkinliği gerçekleşti. Programa Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun ve davetliler katıldı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü belgeseliyle başlayan program sonrasında kitabın yazarı Prof. Dr. Haluk Selvi yaptığı konuşmada, "Bir tarihçi olarak 15 Temmuz'u değerlendirdiğimizde, Türkiye açısından kritik olayların yaşandığı bir dönüm noktası oldu. Hem şehrimiz hem de ülkemiz açısından. Bu düşünce ile yola çıktık ve planlama yaptık. Şehrin tarihini, kültürünü ortaya koymak gerekiyordu. Bu zamana kadar yapılan darbeleri ve şehrimiz üzerindeki etkisini ele aldık. 15 Temmuz gerçekten bu konuda bize bir alt yapı hazırlıyordu. O gün yaşananlar belgeleriyle ortaya konulmalıydı. Buradaki belgeler, dokümanlara baktığımızda öyle kolay bir teşebbüs olmadığını, çok planla ve programlı olduğunu, yurt dışı ayağının olduğunu gösteriyor. Bugün gazilerimizle birlikte, Sakarya Valimizle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte konuşarak onların görüşlerini o günkü meydanlarda yaşananlarla beraber bu kitap içerisine aktarmış olduk" dedi.



Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas ise yaptığı konuşmada, "İzlediğimiz belgeler gerçekten güzel oldu. Çok şeyler söyleniyor ama bu tür yapılan çalışmalar daha sonraki gerçeğin gösterilmesinde aydınlatılmasında çok katkı sağladığını biliyoruz. Bu yüzden hocalarımı kutluyorum. Üniversitelerimiz bu tür çalışmaları her zaman desteklemektedir" diye konuştu. - SAKARYA