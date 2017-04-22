Saü'de 'Kan Bağışı Kampanyası' Düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi'nde 'Kan Bağışı Etkinliği' etkinliği düzenlenecek.



Geleneksel hale gelen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan etkinlik 24-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sakarya Üniversitesi Helikopter Pist Alanında gerçekleşecek etkinlikte saat 10: 00-19: 00 saatleri arasında kan bağışı yapılabilecek. Sakarya Üniversitesi Kızılay Topluluğu tarafından 'Kan Ver Can Ver' sloganıyla düzenlenen etkinlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi rekor miktarda kan bağışı toplanması hedefleniyor. - SAKARYA