Saü'de 'Kan Bağışı Kampanyası' Düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi’nde ‘Kan Bağışı Etkinliği’ etkinliği düzenlenecek.

Saü'de 'Kan Bağışı Kampanyası' Düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi'nde 'Kan Bağışı Etkinliği' etkinliği düzenlenecek.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl beşincisi düzenlenecek olan etkinlik 24-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sakarya Üniversitesi Helikopter Pist Alanında gerçekleşecek etkinlikte saat 10: 00-19: 00 saatleri arasında kan bağışı yapılabilecek. Sakarya Üniversitesi Kızılay Topluluğu tarafından 'Kan Ver Can Ver' sloganıyla düzenlenen etkinlikte geçmiş yıllarda olduğu gibi rekor miktarda kan bağışı toplanması hedefleniyor. - SAKARYA

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