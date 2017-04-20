Saü'de "Hz. Peygamberi Sanatla Anlatmak" Sempozyumu Gerçekleşti
SAÜ'de "Hz. Peygamberi sanatla anlatmak" sempozyumu gerçekleştiSAKARYA - Sakarya Üniversitesinde "Hz. Peygamberi sanatla anlatmak" sempozyumu gerçekleşti.
SAÜ'de "Hz. Peygamberi sanatla anlatmak" sempozyumu gerçekleşti
SAKARYA - Sakarya Üniversitesinde "Hz. Peygamberi sanatla anlatmak" sempozyumu gerçekleşti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Hz. Peygamberi sanatla anlatmak" sempozyumu geniş katılımla gerçekleşti. Sakarya Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans salonunda gerçekleşen sempozyuma Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Musa Duman, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı İbrahim Aktürk, Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Elmas: "Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bizim bir kardeş üniversitemiz"
Gerçekleşen sempozyumda açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Muzaffer Elmas, "Bu olay başlı başına çok güzel bir olay. İki üniversite olarak bir araya geldik, bir iş yaptık, bu başlı başına çok önemsediğimiz bir olay. Biz paylaşarak, bir araya gelerek çok önemli işler yapabiliriz. Tabi Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bizim bir kardeş üniversitemiz diyebiliriz. Başkan tabirlerde diyebiliriz ama, kullandığımız tabir şuanlık bu olabilir. O bakımdan başka programları da birlikte yapılmasına da vesile olur. Seçilen konu başlığı isim olarak bu zamana kadar çok duymadığımız 'Hazreti Peygamber'i Sanatla Anlamak' çünkü bu biraz cesaret isteyen bir tabir" dedi.
Duman: "Bu sempozyumun bir başlangıç olmasını diliyorum"
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Musa Duman ise yaptığı konuşmada, "30'un üzerinde sanatçı, bilim adamını bir araya getirip onları böyle çok nazik bir konuda konuşturmak üzere sempozyum yapabilmek büyük bir beceri ister. Bizim öğrencilerimiz bugün burada ki sempozyumda, yarında Sakarya Üniversitemizin öğrencileri sempozyuma katılmak üzere inşallah İstanbul'da olacaklar. 'Hazreti Peygamber'i Sanatla Anlatmak' hakikaten çok orjinal bir isim. Bu konu ile ilgili belki bir çok şey konuşuldu ve yazıldı ama böyle bir isimle bir sempozyum, toplantı düzenlendiğini ben hatırlamıyorum. Peygamberimiz, bu tür sanat eserlerine konu olurken yeni dönemde sanat eserleri zenginleşiyor. Bu zenginleşen sanat alanlarında da, sanatçıların eserlerine de konu olmaya başladı. Bunlar hakkında işin ehli hocalarımız konuşmalar yapacaklar. Bence bu sempozyumun en dikkat çekici ve en önemsediğimiz yanı bu olacak. Bu konuda ne olacak, ne söylenecek, ne yapacağız, yapılan doğrumu yapılıyor bunlar ile ilgili bilgiler verilecek. ve ben bu sempozyumun bir başlangıç olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonrada değişik vesileler ile 'Sanat ve Hazreti Peygamber' ilişkisini konu alan çalışmaların, toplantıların artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.
Açılış konuşmaların sonrasında Prof. Dr. Fatih Andı, Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Ömer Lekesiz, Yardımcı Doç. Dr. Ahmet Murat Özel, Dr. Celal Fedai sempozyumda konuşmalar yaptı.
(RŞ-